 Σφοδρή αντιπαράθεση Βούλτεψη - Αναστασίου για τη διαφθορά - «Με τρομάζει η κουλτούρα» - «Επί ΠΑΣΟΚ έγινε θεσμοθετημένη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντιπαράθεση Βούλτεψη - Αναστασίου για τη διαφθορά - «Με τρομάζει η κουλτούρα» - «Επί ΠΑΣΟΚ έγινε θεσμοθετημένη»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Αντιπαράθεση Βούλτεψη - Αναστασίου / ΣΚΑΪ
Αντιπαράθεση Βούλτεψη - Αναστασίου / ΣΚΑΪ

Πολιτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη και την πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου.

Αφορμή αποτέλεσε η υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, με τον (πρώην, πλέον) υφυπουργό Ανάπτυξης να παραιτείται χθες από το κυβερνητικό σχήμα.

«Κάποια στιγμή, όποιο κόμμα και αν αφορά, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, διαφθοράς, η οποία με τρομάζει», ανέφερε η Βάσια Αναστασίου στον ΣΚΑΪ.

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«Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη», απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.

Ο διάλογος, με την παρέμβαση του δημοσιογράφου:

Βούλτεψη: «Το 1993, μόλις επιστρέψατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω».

Πιτταράς: «Τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου και μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη».

Βούλτεψη: «Για τον εαυτό του»

Πιτταράς: «Μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη».

Αναστασίου: «Είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να κάνουμε τη Διαύγεια, το ΑΣΕΠ. Τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας; Καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά. Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης με πτυχίο από το σουβλατζίδικο. Υπάρχει στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».

Βούλτεψη: «Το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το αθωώσατε με νόμο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο».

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