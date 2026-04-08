«Σφαγή» Γεωργιάδη-ΠΑΣΟΚ: «Το κόμμα των Πρασινοφρουρών με κατηγορεί για ρουσφέτια» -Παρέμβαση εισαγγελέα ζητάει η Χαρ. Τρικούπη - iefimerida.gr

Αγριεύει η κόντρα Αδωνι Γεωργίαδη και ΠΑΣΟΚ για τα... ρουσφέτια καθώς τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και η Χαριλάου Τρικούπη αλληλοκατηγορούνται μέσω ανακοινώσεων και αναρτήσεων.

Από τη μία πλευρά το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «πλυντήριο» και καλεί τη δικαιοσύνη να καλέσει τον Αδωνι Γεωργιάδη προκειμένου να απαντήσει αν έχει κάνει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Από την άλλη ο υπουργός Υγείας απάντησε με επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει πως ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «βάζει το κόμμα των Κλαδικών, των Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια».

Η ανάρτηση-απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ

Υπενθυμίζεται πως ο «πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη ξεκίνησε χθες μετά τη δήλωση του υπουργού Υγείας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ πως «αν βουλευτής της αντιπολίτευσης κατηγορήσει συνάδελφό μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Αδωνι Γεωργιάδη

Η αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τόνισε:

Ο Yπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Α. Γεωργιάδης, έχει βάλει το «πλυντήριο» στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην Yπουργούς.

Από χθες «απειλεί» ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια .

Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα.

Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά.

Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή.