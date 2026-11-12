Σειρά συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με Κάρνεϊ, Αλίεφ και Σάντου στο Δουβλίνο -Συζητήσεις για ενέργεια, επενδύσεις και ΕΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σαντού και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και της Ε.Ε με το Αζερμπαϊτζάν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την πρόοδο στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, συζητήθηκε η διμερής ενεργειακή συνεργασία και η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας και συνεχάρη την Σάντου για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ συζητήθηκαν οι προοπτικές των σχέσεων Ε.Ε- Καναδά και η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Συζητήθηκαν ακόμα οι ελληνοκαναδικές σχεσεις με επίκεντρο τις επενδύσεις.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.