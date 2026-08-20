Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία για το χωροταξικό των ΑΠΕ: «Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο» - iefimerida.gr

Για σειρά «αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών» κατηγορεί τον εκπρόσωπο Τύπου του υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ.

Χθες, ο Οντζού Κετσελί υποστήριξε ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, δεν παράγει «καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου.

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Σημείωσε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά, μεταξύ άλλων, «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

Ο Κετσελί επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας, ζητώντας παράλληλα να αποφεύγονται μονομερείς κινήσεις σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες.

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Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σε υψηλούς τόνους, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Κετσελί ως «απολύτως απαράδεκτη και απορριπτέα», κάνοντας λόγο για «εμμονή της Τουρκίας σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νόμιμο έρεισμα».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «το καθεστώς κυριαρχίας είναι απολύτως ξεκάθαρο, και κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση».

«Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» προσθέτει το υπουργείο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

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Η επανάληψη, δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».