«Επιχείρηση ΔΕΘ» στο Μαξίμου: Νέος κύκλος περιοδειών στη Βόρεια Ελλάδα, συνεχείς συσκέψεις για το πακέτο μέτρων - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή ΔΕΘ, ενώ παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει νέο κύκλο περιοδειών στη Βόρεια Ελλάδα, με το βλέμμα στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και στη συσπείρωση της ΝΔ.

Ο σχεδιασμός του Μαξίμου για το επόμενο δεκαπενθήμερο

Ο σχεδιασμός για το επόμενο δεκαπενθήμερο περιλαμβάνει περιοδείες του πρωθυπουργού και κυβερνητικών κλιμακίων στην Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στροφές ανεβάζει και το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωση 100+ υποψήφιων βουλευτών στα μέσα του Σεπτεμβρίου.

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Το Μέγαρο Μαξίμου κινείται από χθες σε ρυθμούς ΔΕΘ, καθώς τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι συνεργάτες του έχουν επιστρέψει στη βάση τους και ξεκινήσει τον νέο κύκλο συσκέψεων για τις τελευταίες πινελιές για το φετινό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο «Βελλίδειο», το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Για την τρέχουσα εβδομάδα, στις συσκέψεις που θα λάβουν χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και την Οδό Νίκης, στο επίκεντρο θα τεθούν οι λεπτομέρειες για το πακέτο της ΔΕΘ, ενώ τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας πολιτικής περιόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει το πλαίσιο που κινηθεί η κυβέρνηση στο ραντεβού της 90ής ΔΕΘ, με την κατεύθυνση να είναι πως οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα κινηθούν εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ κυβερνητικά στελέχη θα υπογραμμίζουν πως η φετινή ΔΕΘ είναι μεν προεκλογική, αλλά όχι παροχολογική. Ακόμη, στο επικείμενο Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη και οι εκκρεμότητες των υπουργείων για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς στις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και τα ορόσημα που έχουν τεθεί, ώστε στις 30 Σεπτεμβρίου να υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το επόμενο δεκαπενθήμερο η εκστρατεία της κυβέρνησης επικεντρώνεται στον Βορρά, με αφορμή την 90ή ΔΕΘ, και εκκινεί από τη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα βρεθεί στις 27 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις καθιερωμένες συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Μακεδονίας, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να αναδείξει το έργο της με αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και να παρουσιάσει τις προτεραιότητές της με ορίζοντα τετραετίας.

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Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον πρώτο σταθμό της «επιχείρησης Βορράς»

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον πρώτο σταθμό της «επιχείρησης Βορράς», όπου στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης σχεδιάζεται εκδήλωση για την παρουσίαση των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη των νομών της Μακεδονίας, με αιχμή στα έργα και τις επενδύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή, στο πνεύμα του συνθήματος «το είπαμε το κάνουμε» που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προεκλογικού αφηγήματος της κυβέρνησης. Τέτοια παραδείγματα για τη Θεσσαλονίκη αποτελούν η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώθηκε, και η επέκτασή της προς την Καλαμαριά που βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο Προαστιακός στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Flyover, τα δύο νέα νοσοκομεία, Παιδιατρικό και Ογκολογικό, η αναβάθμιση σε σχολικές υποδομές, η ανάπλαση της ∆ΕΘ, το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Παραδοσιακά, εξάλλου, τον Αύγουστο και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ωστόσο ο προεκλογικός χαρακτήρας της φετινής Διεθνούς Έκθεσης επιβάλλει εντατικοποίηση της κυβερνητικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, με το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος, στους νομούς Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση της ΝΔ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Ν∆ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δυναμική τους στις εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας, αξιοποιώντας και την εντοπιότητα και τις αναφορές των επικεφαλής τους στη Βόρεια Ελλάδα (Κυριάκος Βελόπουλος, ∆ηµήτρης Νατσιός, Αφροδίτη Λατινοπούλου και Μαρία Καρυστιανού), με τη συγκεκριμένη τάση να έχει αποτυπωθεί και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024, όπου η ΝΔ κατέγραψε μείωση των δυνάμεών της στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα ενισχύθηκαν τα κόμματα στα δεξιά της.

Στο πλαίσιο αυτό, το επιτελείο της Πειραιώς σχεδιάζει από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο», ευρεία εξόρμηση υπουργών και κομματικών στελεχών σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, με τα κλιμάκια να αναμένεται να κινηθούν στοχευμένα με επισκέψεις σε περιοχές που θα συνδυάζονται με τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούν τα υπουργεία στις συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο να αναδειχθεί η «θετική ατζέντα».

Την ανάγκη ενίσχυσης της επαφής με την τοπική κοινωνία και την εντατικοποίηση της προβολής του έργου της κυβέρνησης εντοπίζουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, που αποτελεί τον δεύτερο σταθμό του Αυγούστου.

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Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί στις 28 Αυγούστου τους νομούς Φλώρινας και Κοζάνης, καθώς στη Δυτική Μακεδονία παρατηρείται αδυναμία στην επικοινωνία του έργου της και της ανάδειξης των πολιτικών της κυβέρνησης, λόγω και του προβληματισμού της τοπικής κοινωνίας για το πρόγραμμα απανθρακοποίησης που εφαρμόζεται, με την προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου να στρέφεται στην περιοχή, και στην ανάδειξη των έργων και των επενδύσεων με στόχο, κυρίως, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί δύο φορές τη Δυτική Μακεδονία, καθώς στις 23 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στα Γρεβενά για την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιόδευσε κλιμάκιο επτά κυβερνητικών στελεχών, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.