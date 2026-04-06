Σε λίγη ώρα τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -Τι θα πει, βαρύ το κλίμα στην κυβέρνηση - iefimerida.gr

Με ένα μήνυμα που θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά τις 10 ο κ. Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί αναλυτικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ευθύνες και την αντιμετώπιση των όσων έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μέσα από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο άξονας των όσων θα πει είναι η αντιπαράθεση της Πολιτείας με αυτό που χαρακτηρίζει «Βαθύ Κράτος», όπως μεταφέρουν συνεργάτες του.

Ο Πρωθυπουργός αναζητά μία «φυγή προς τα μπρος», την ώρα που ο ίδιος και η κυβέρνηση του βρίσκονται αντιμέτωποι για άλλη μία φορά με μία υπόθεση που αναδεικνύει σκοτεινές πτυχές, προκαλεί φθορά και τους εγκλωβίζει πολιτικά. Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του για τα όσα θα πει ήταν φειδωλές και συνεργάτες του μετέφεραν πως το επεξεργάστηκε ο ίδιος αφού είχε αρκετές συνομιλίες τις προηγούμενες ημέρες με κυβερνητικά και άλλα στελέχη. Πολιτική συζήτηση για περίπου 20 λεπτά είχε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Σάββατο, μετά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Το μήνυμα θα μεταδοθεί μετά τον καθιερωμένο πρωινό καφέ και θα αποτελέσει τον «οδηγό» εξόδου από την κρίση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση.

Μητσοτάκης: Αντιμετώπιση των διαχρονικών παθογενειών του Κράτους

Δεδομένα θα μιλήσει για «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου», όπως έπραξε και στη χθεσινή του ανάρτηση, αναγνωρίζοντας και αστοχίες της κυβέρνησης του, που αναδείχθηκαν μέσα από τα όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ώσμωση της νομοθετικής εξουσίας με την εκτελεστική και διοικητική, την προσπάθεια επηρεασμού από βουλευτές και υπουργούς για υποθέσεις των ψηφοφόρων τους και την αδιαφάνεια. Θα αναφερθεί επίσης στα όσα έγιναν από τον περασμένο Ιούνιο -μετά την πρώτη δικογραφία- έως σήμερα για την αντιμετώπιση των παθογενειών στις αγροτικές επιδοτήσεις, κυρίως με τη μετάβαση του αμαρτωλού οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Αλλά και τα όσα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. «Τα διδάγματα από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος», όπως έγραψε στη χθεσινή του ανάρτηση. Τι άλλες πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει; Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν διάφορες συζητήσεις, όπως θεσμικές πρωτοβουλίες για το αποκαλούμενο «ρουσφέτι» και τον επηρεασμό της διοίκησης, ξεχωρίζοντας τη μεταφορά ενός αιτήματος με θεσμικό τρόπο από την πολιτική πίεση. «Η αναγνώριση των παθογενειών πρέπει να συνοδεύονται από προτάσεις για το νομικό ή και το συνταγματικό πλαίσιο ενόψει της αναθεώρησης», είναι η άποψη κυβερνητικού στελέχους.

Βουλευτές υπό πίεση: Η επόμενη μέρα στη κυβέρνηση -Τι σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

Από την πρώτη στιγμή το κυβερνητικό επιτελείο έχει σπεύσει να δηλώσει πως από το περιεχόμενο της δικογραφίας προκύπτει πως «δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες», θεωρώντας πως δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για ορισμένους από τους βουλευτές που περιλαμβάνονται. Ωστόσο, για κάποιους άλλους η εικόνα είναι διαφορετική. Είναι πιθανό ο κ. Μητσοτάκης να μιλήσει γι’ αυτό στέλνοντας μήνυμα πως κάποιοι θα πρέπει να διευκολύνουν την παράταξη, στο μοντέλο Καραμανλή, δηλαδή να μην βρίσκονται στα επόμενα ψηφοδέλτια, αλλά τονίζοντας πως δεν πρέπει να «τσουβαλιάζονται» όλοι. Ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, όπως το έχει αποτυπώσει το iefimerida.gr. Και κοινοβουλευτικά στελέχη εκτιμούν πως θα επιβαρυνθεί περαιτέρω αν δεν υπάρξουν κινήσεις εκτόνωσης. Βουλευτές μιλούν για ποινικοποίηση της σχέσης βουλευτή – ψηφοφόρου, εκφράζουν δυσαρέσκεια για τους μέχρι τώρα κυβερνητικούς χειρισμούς και αισθάνονται απροστάτευτοι, όπως δηλώνουν. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους έχουν δηλώσει πως επιθυμούν την άρση της ασυλίας του, ενώ είναι δεδομένη και κεντρικά η πρόθεση να αρθούν όλες οι ασυλίες για να μην υπάρχουν σκιές. Δεν αποκλείεται, όμως, εν είδη μηνύματος ορισμένοι βουλευτές να μην πειθαρχήσουν στη γραμμή και να ψηφίσουν αρνητικά για συναδέλφους τους, για τους οποίους θεωρούν πως κατηγορούνται άδικα.

Καμία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες -Συσκέψεις και μέτρα για την ακρίβεια

Μόλις έγινε γνωστό, χθες, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε δήλωση τέθηκε από πολλούς το ερώτημα αν «η φυγή προς τα μπρος θα γίνει μέσω της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο διέψευσαν αμέσως από το Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα έσπευσαν να ανακοινώσουν κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια σήμερα το μεσημέρι για να πιστοποιήσουν πως η κυβέρνηση εστιάζει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενώ, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο Μεσολόγγι, χαρακτήρισε λάθος στην παρούσα συγκυρία «εαν δεν τοποθετούσαμε τη χώρα στη μεγάλη εικόνα που την περιβάλλει». Και μίλησε για τις δυσκολίες με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. «Γεωπολιτικές ανατροπές οι οποίες «απαιτούν αμυντική και διπλωματική εγρήγορση, οικονομικούς τριγμούς που θα μας καλέσουν σε ρεαλιστικές αλλά απαραίτητες αναπροσαρμογές ώστε να προσαρμόσουμε την κοινωνία, αλλά και λαϊκιστικές εξάρσεις, οι οποίες μόνο με την αντεπίθεση του «μετώπου της αλήθειας» μπορούν να ηττηθούν», όπως σημείωσε.

Όμως, όλο και περισσότερα κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη μιλούν για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ως αποτέλεσμα της πόλωσης και της τοξικότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και υπό το βάρος των υποθέσεων που επικρατούν στην επικαιρότητα και βαραίνουν την κυβέρνηση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως ο κ. Μητσοτάκης «δεν βρίσκεται ακόμα εκεί», όπως λένε συνομιλητές του. Ενώ, ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι για πρώτη φορά «ακούει» αυτές τις εισηγήσεις και αξιολογεί τα δεδομένα.