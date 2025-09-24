Μητσοτάκης στην ομογένεια της Νέας Υόρκης: Αναγκαίο τίμημα οι δαπάνες για την άμυνα, απαραίτητη επένδυση οι Belharra - iefimerida.gr

Χαιρετισμό σε γεύμα της ομογένειας της Νέας Υόρκης, απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην άμυνα και την ασφάλεια κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και η αύξηση δαπανών, είναι ένα «αναγκαίο μέτρο» στην περίοδο που ζούμε.

«Υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και των συνόρων» τόνισε για να προσθέσει: «Η αύξηση στις δαπάνες για την Αμυνα είναι ένα αναγκαίο τίμημα για την ασφάλεια. Εχουμε προχωρήσει στην αγορά 3 φρεγατών και θα ακολουθήσει και μια 4η, μια επένδυση απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας μας. Το γεωπολιτικό πεδίο αλλάζει λόγω των πολέμων» εξήγησε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός ήταν καλεσμένος στο γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, όπως οι AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος παρασημοφορήθηκαν επιφανείς ομογενείς.

Δείτε live:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, έφτασαν στο δείπνο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Μάικ Μανάτος και η πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παρακάθισαν στο γεύμα προς τιμήν τους, συνομιλώντας επί ώρα με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας. Στο βήμα τον πρωθυπουργό προλόγισε ο Μάικ Μανάτος, εκτελεστικός διευθυντής της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (THI).

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

O Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη σύζυγό του Μαρέβα

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη σύζυγό του Μαρέβα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη κατά την είσοδό του στον χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη κατά την είσοδό του στον χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ