Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη -Σενάριο για μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη - iefimerida.gr

Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι σχετικές πληροφορίες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά, καθώς μεταξύ των περιοχών που μπαίνουν στην εξίσωση βρίσκονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, ενώ στην Αθήνα παρακολουθούν συνολικά τις εξελίξεις και υπό το πρίσμα της προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών.

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Πηγές από το περιβάλλον του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, αμυντικές πηγές επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση που η Σόφια υποβάλει αίτημα συνδρομής προς την Αθήνα, το ζήτημα θα εξεταστεί σε πολιτικό επίπεδο και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΚΥΣΕΑ θα μπορούσε να εξετάσει την επιστροφή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στο Διδυμότειχο. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει ενεργοποιηθεί και συνδέεται ευθέως με το εάν θα υπάρξει σχετικό αίτημα από τη βουλγαρική πλευρά και με την εξέλιξη της απειλής.

Ενίσχυση της προστασίας της Κρήτης

Παράλληλα, στον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό εξετάζεται και η ενίσχυση της προστασίας της Κρήτης. Σύμφωνα με αμυντικές πηγές, ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς την Κρήτη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της βάσης της Σούδας.

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Οι κινήσεις αυτές δεν συνιστούν, στην παρούσα φάση, ειλημμένες αποφάσεις. Αποτυπώνουν, ωστόσο, την προετοιμασία διαφορετικών σεναρίων από την ελληνική πλευρά, καθώς η Αθήνα επιχειρεί να διατηρήσει διαθέσιμες επιλογές τόσο για την προστασία ελληνικών και συμμαχικών υποδομών όσο και για την παροχή συνδρομής σε εταίρους, εφόσον αυτό ζητηθεί και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή το καταστήσουν αναγκαίο.

