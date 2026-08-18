Σε εγρήγορση η ΝΔ απέναντι στο κόμμα Σαμαρά -Από πού αλιεύει στελέχη ο πρώην πρωθυπουργός - iefimerida.gr

Η δημοσιοποίηση από την Άγκυρα των Προεδρικών Διαταγμάτων για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία επικαλύπτουν περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ελληνικής μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας, έδωσε την ευκαιρία στον Αντώνη Σαμαρά να επανέλθει με δήλωσή του στα ελληνοτουρκικά.

Είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της ατζέντας που έχει επιλέξει ώστε να απευθυνθεί στο πολιτικό του ακροατήριο και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

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Ειλημμένη απόφαση για δημιουργία κόμματος -Το τρίπτυχο στο οποίο ποντάρει ο Αντώνης Σαμαράς

Με ειλημμένη την απόφαση για δημιουργία κόμματος και με μόνο ερώτημα τον χρόνο της ανακοίνωσης, ο κ. Σαμαράς αναζητεί κάθε ευκαιρία, πλέον, για να βάλει στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ποντάροντας στο τρίπτυχο «εξωτερική πολιτική - δημογραφικό - woke ατζέντα».

Απευθύνεται στο συντηρητικό ακροατήριο, δεξιά της ΝΔ, και ποντάρει σε θέσεις τις οποίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υπηρέτησε στην πολιτική του διαδρομή. Η ανταπόκριση είναι μεγαλύτερη σε ψηφοφόρους κομμάτων όπως η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής ή το νεοπαγές κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά δεν αφήνει αδιάφορο ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της ΝΔ που εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά του στις ευρωεκλογές.

Σε εγρήγορση η ΝΔ

Η αρχική, βιαστική εκτίμηση ορισμένων κυβερνητικών στελεχών πως το κυοφορούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά δεν θα βλάψει τη ΝΔ, και κατ’ επέκταση δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τον εκλογικό της στόχο, έχει δώσει τη θέση της στην εγρήγορση και στην προσπάθεια να περιοριστεί η διείσδυση του πρώην πρωθυπουργού σε στελέχη και ψηφοφόρους του κόμματος που είναι δυσαρεστημένοι και κρατούν αποστάσεις.

«Οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, θα επιλέξουν με βασικό κριτήριο την οικονομία», απαντούν κυβερνητικά στελέχη. Κι εκεί το Μέγαρο Μαξίμου έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με άξονα τα μέτρα της ΔΕΘ. Μπορεί να κλείσει τα μέτωπα με κοινωνικές ομάδες, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, συσπειρώνοντας δυνάμεις. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση, όπως δείχνουν μετρήσεις που έχουν στη διάθεσή τους, πιστώνεται την αμυντική ενίσχυση της χώρας και το διπλωματικό αποτύπωμα που έχει επιτύχει, και οι αναταράξεις με την Τουρκία, εν μέρει αναμενόμενες, δεν αρκούν για να πλήξουν τη γενικότερη εικόνα.

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Καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της ΝΔ, με στόχο η πλειονότητα να ανακοινωθεί εντός του Σεπτεμβρίου. Οι χειρισμοί είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για να μη δημιουργηθεί μια δεξαμενή δυσαρεστημένων, ειδικά στην επαρχία, απ’ όπου θα μπορούσε να αλιεύσει πρόσωπα με απήχηση στις τοπικές κοινωνίες για το δικό του κόμμα ο κ. Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι πολύ έμπειρος στο πολιτικό παιχνίδι και διαθέτει την υπομονή για να «στρατολογήσει» στελέχη που εκτιμά πως έχουν πιθανότητες εκλογής. Δεν είναι τυχαίο ότι, μόλις έγινε γνωστό πως για να είναι υποψήφιος κάποιος περιφερειάρχης με τη ΝΔ θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του, είχε επαφές με ορισμένους εξ αυτών, διαμηνύοντας πως ο ίδιος δεν θέτει αυτόν τον όρο για να είναι υποψήφιοι με το κόμμα του.