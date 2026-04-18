Σε εγχείρηση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Μητσοτάκη -Το ιατρικό ανακοινωθέν - iefimerida.gr

Σε εγχείρηση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Μητσοτάκη -Το ιατρικό ανακοινωθέν

Μαρέβα Μητσοτάκη / Φωτογραφία: NDP Photo-ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Σε εγχείρηση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για την σύζυγο του πρωθυπυργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη υπεβλήθη χθες σε λαπαροσκοπική επέμβαση για αποφρακτικό ειλεό, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό πόνο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για τη Μαρέβα Μητσοτάκη

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».

Η αδιαθεσία της Μαρέβας Μητσοτάκη στη Λάρισα

Υπενθυμίζεται πως χθες, η σύζυγος του πρωθυπουργού ένιωσε αδιαθεσία ενώ κινούνταν στην Εθνική Οδό, και επισκέφθηκε θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες επιστρέφοντας στην Αθήνα, έχοντας έντονους πόνους, επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό όπου προφανώς διεγνώσθη με ειλεό και εγχειρίστηκε.

Οι επισκέψεις Μητσοτάκη στον Ευαγγελισμό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε και χθες και σήμερα στον Ευαγγελισμό, επί δύο και 1,5 ώρα αντίστοιχα. Οι επισκέψεις του είχαν συνδεθεί με τη νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ωστόσο προφανώς υπήρχε σοβαρός προσωπικός λόγος για την επίσκεψή του εκεί, όπως προκύπτει σήμερα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Η κυρία Μητσοτάκη είχε πρόσφατα μια ακόμη περιπέτεια με την υγεία της καθώς υπεβλήθη σε διπλή εγχείρηση στα χέρια της στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα που είχε στο Μιλάνο όπου βρέθηκε συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

