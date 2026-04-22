Σδούκου: Έχουμε αλλαγή παραδείγματος -Κοινωνική ενίσχυση με τις δικές μας οικονομικές δυνάμεις - iefimerida.gr

Στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα που εξέπεμψε η κυβέρνηση, αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στον Real FM 97.8 και στον Αθήνα 984., η κ. Σδούκου τόνισε πως η κυβέρνηση με την οικονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει από το 2019 μέχρι σήμερα, ουσιαστικά έχει αλλάξει το μοντέλο που είχαμε μάθει από την δεκαετία του 1980.

«Θέλω να σταθούμε λίγο στην ουσία» ανέφερε. «Για πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του ‘80 μέχρι τη χρεοκοπία, η χώρα είχε μάθει σε ένα μοντέλο: μοίραζε λεφτά με δανεικά, ή ακόμα χειρότερα μοίραζε και μετά έψαχνε να δει από που θα τα βρει» είπε, κάνοντας λόγο για «μια επιπολαιότητα και μια αμεριμνησία που ξέρουμε καλά που μας οδήγησε».

Σδούκου: Τα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα μίας «άλλης κουλτούρας»

Η κ. Σδούκου εστίασε στο γεγονός πως τα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός είναι αποτέλεσμα μίας «άλλης κουλτούρας» καθώς «για πρώτη φορά αυτά που δίνουμε είναι χρήματα που τα έχουμε βάλει στην άκρη, όπως κάνουμε και στο σπίτι μας. Τα αποταμιεύουμε για ώρα ανάγκης και από εκεί χρησιμοποιούμε». Επέμεινε σε αυτή την «αλλαγή παραδείγματος» που την χαρακτήρισε ως «ειδοποιό διαφορά αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Μητσοτάκη» που ενισχύει κρίσιμες κοινωνικές ομάδες χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας» καθώς αυτά τα χρήματα είναι αποτέλεσμα εθνικής οικονομικής πολιτικής, που δεν προέρχεται από υπερφορολόγηση της κοινωνίας, εξηγώντας εν συντομία πως προέκυψαν. «Αυτή η κυβέρνηση όπως ξέρετε μειώνει και καταργεί συνεχώς φόρους -πάνω από 85 έως τώρα- με αποκορύφωμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που άρχισε να εφαρμόζεται από φέτος», ενώ θύμισε και το θέμα της μείωσης της φοροδιαφυγής «μέσω τη ψηφιοποίησης που γίνεται παντού» καταλήγοντας πως το ότι «ξοδεύουμε πλέον όσα μας επιτρέπουν οι οικονομικές μας δυνατότητες, αποτελεί κορυφαία αλλαγή παραδείγματος» και «σημαντική υποθήκη για τα παιδιά μας».

«Δύο κόσμοι που δεν τέμνονται πουθενά»

Σχολιάζοντας τις θέσεις των κομμάτων ευρύτερα, η κ. Σδούκου είπε πως «βλέποντας την εξαγγελία των μέτρων από τον πρωθυπουργό και τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, είδαμε δύο κόσμους που δεν τέμνονται πουθενά. Από τη μία πλευρά, ένας σύγχρονος πολιτικός που γνωρίζει τα όρια της οικονομίας αλλά και τις ανάγκες των πολιτών, και από την άλλη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν κατόρθωσε ούτε καν να περιγράψει ένα σχέδιο για το μέλλον» λέγοντας πως τελικά «το μόνο που έκανε ήταν να επιχειρήσει να απαξιώσει όσα γίνονται».

Εστιάζοντας στην έλλειψη προτάσεων της αντιπολίτευσης θύμισε πως το «έκαναν ολόκληρο συνέδριο και από εκεί το κύριο συμπέρασμα δεν ήταν ότι υπάρχει πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά ότι δεν θα συμμετάσχουν σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, σχολιάζοντας την κοινωνική κατεύθυνση των μέτρων, σημείωσε πως αφορούν κοινωνικές κατηγορίες όπως οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες και υπερχρεωμένους οφειλέτες με παλιά χρέη, ενώ παράλληλα εστίασε στο γεγονός πως αφορούν πολύ μεγαλύτερο εύρος πολιτών από ό,τι στο παρελθόν, δείχνοντας πως η ΝΔ έχει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής της την κοινωνική συνοχή. Συγκεκριμένα με τα διευρυμένα κριτήρια καλύπτονται πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

ΑΠΕ ΜΠΕ