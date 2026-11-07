Σδούκου: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου προχωρά κανονικά -Τα κόμματα να συμφωνούμε στα αυτονόητα - iefimerida.gr

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24 και στο Blue Sky, αναφέρθηκε στην έναρξη των ερευνητικών εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (GSI).

Η Κ. Σδούκου μίλησε για την έναρξη των ερευνητικών εργασιών μετά την έκδοση της σχετικής NAVTEX και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και στις δηλώσεις Τσίπρα για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.

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«Είναι εντυπωσιακό ότι η αντιπολίτευση μιλά για επιτυχία της Τουρκίας»

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «στα εθνικά θέματα δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί. Απαιτείται πάντοτε σοβαρότητα και σχέδιο. Έτσι κινούμαστε και βλέπουμε πως το έργο ξεκινά με βάση τον προγραμματισμό, από τη στιγμή που εκδόθηκε η σχετική NAVTEX, και θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες. Προχωρά όπως πρέπει και ενεργούμε σύμφωνα με τα δικαιώματά μας και με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Υπογράμμισε πως «η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Μπορεί, εξάλλου, και η Τουρκία, προφανώς για τους δικούς της λόγους και για τις δικές της εντυπώσεις στο εσωτερικό της, να επιχειρήσει να αντιδράσει. Ήδη υπάρχει μια αντίδραση σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουμε με βάση τον προγραμματισμό μας».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάλεσε την αντιπολίτευση να αντιμετωπίζει τα εθνικά θέματα με υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν «κάθε φορά που η Ελλάδα επιχειρεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό βήμα, η πρώτη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα να αφορά την Τουρκία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο; Να κοιτάξουμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, να οργανώνουμε σωστά και με πληρότητα τα βήματα που κάνουμε κάθε φορά, αντί να προσδιοριζόμαστε από το ποια μπορεί να είναι η αντίδραση της Τουρκίας;».

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Σημείωσε δε ότι, όπως φάνηκε και από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, που «η Ευρώπη και όλος ο κόσμος το καταδίκασαν ως παράνομο» μπορούμε να πετύχουμε. Τόνισε επίσης ότι «είναι εντυπωσιακό ότι η αντιπολίτευση εδώ μιλά για επιτυχία της Τουρκίας, την ίδια ώρα που η τουρκική αντιπολίτευση το περιγράφει ως παταγώδη αποτυχία, με μηδενική αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα».

Σε ερώτηση για τον κ.Τσίπρα απάντησε «μας είπε ξανά να βγάλουμε τον σκασμό. Αλλιώς τι; Θα μας βουλώσει το στόμα; Μας έστειλε μήνυμα να κλείσουμε το στόμα μας, επειδή είπαμε ότι την εποχή που κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας, στον Ποινικό Κώδικα έκανε τη δωροδοκία πλημμέλημα; Και σε τόσα άλλα αδικήματα οι ποινές έπεσαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Ας τα πει, όμως, στον τότε αρμόδιο υπουργό του. Ο ίδιος ήταν που είπε ότι αυτές οι διατάξεις του Τσίπρα ήταν προβληματικές».

Τέλος η κ. Σδούκου απευθυνόμενη στην εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ ρώτησε ποια είναι η δική της θέση για τις αλλαγές αυτές, λέγοντας: «Συμφωνείτε με αυτά; Θέλετε τα κακουργήματα να γίνονται πλημμελήματα; Σας ρωτάω και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είστε νέα γυναίκα πολιτικός. Συμφωνείτε, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζεται η δωροδοκία ως πλημμέλημα; Να μειώνονται οι ποινές για μια σειρά από αδικήματα, όπως ο βιασμός, η ενδοοικογενειακή βία, ο εμπρησμός σε δάση, η τοκογλυφία, η απάτη, η πλαστογραφία και η υπεξαίρεση;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ