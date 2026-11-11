Σδούκου: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου προχωρά κανονικά -Η αντιπολίτευση να ρίξει τους τόνους στα εθνικά θέματα - iefimerida.gr

Μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν άδεια για το ερευνητικό σκάφος και στην Τουρκία γνωστοποιήθηκε αυτή η απόφαση, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤnews και στη Ναυτεμπορική TV, υπογράμμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι πάντα διαθέσιμος για να ενημερώσει τα κόμματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την άδεια της Ελλάδας και της Κύπρου οι έρευνες﻿

Ερωτώμενη για τις εξελίξεις και τον απόπλου του ερευνητικού πλοίου, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι πρέπει να κρατήσουμε «την ουσία της υπόθεσης και την πραγματικότητα. Και να θυμίσω λίγο ξανά τα γεγονότα σε τίτλους.

» Πρώτον, έχουμε τη γαλλική εταιρεία, η οποία υπέβαλε το αίτημα στην Ελλάδα, όπως αντίστοιχα και στην Κύπρο. Δεν το υπέβαλε στην Τουρκία, στην Ελλάδα ήρθε.

» Δεύτερον, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία αποφάσισε επί του αιτήματος, εξέδωσε τη σχετική άδεια και στη συνέχεια βγήκαν οι συντεταγμένες για τη διαδρομή του πλοίου με δική μας NAVTEX.

» Τρίτον, ενημερώθηκε η τουρκική πλευρά από τη γαλλική πλευρά. Αυτό δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αδειοδότηση, ούτε δημιουργεί κάποιο νομικό προηγούμενο. Ενημέρωση έγινε.

» Τέταρτον, διάβασα χθες το δελτίο Τύπου που έβγαλε η εταιρεία, Great Sea Interconnector, που αναφέρει πολύ ξεκάθαρα, και σας το λέω αυτολεξεί, ότι "το ερευνητικό πλοίο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλωμένους στη NAVTEX, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές".Πέμπτον, έρχεται εκ των υστέρων, θα σας έλεγα, ενώ το πλοίο έχει ήδη ξεκινήσει για να κάνει τη διαδρομή του και να κάνει τις σχετικές εργασίες, έρχεται λοιπόν εκ των υστέρων η Τουρκία, εκδίδοντας μία NAVTEX για να πει, "να είμαι κι εγώ εδώ".

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πράγματα, λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα κατατέθηκε αίτημα, η Ελλάδα αδειοδότησε και έβγαλε τη NAVTEX».

Τόνισε δε ότι θα υπάρξει ενημέρωση, καθώς ποτέ δεν αρνήθηκαν «η ελληνική κυβέρνηση ή ο υπουργός Εξωτερικών να ενημερώσει. Και θα το κάνει. Τόσες φορές εξάλλου έχετε δει τον κ. Γεραπετρίτη να πηγαίνει στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή και να ενημερώνει».

﻿Ο πρωθυπουργός ό,τι έχει πει το έχει κάνει﻿

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κυλίσουν όλες οι εργασίες ομαλά, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «έχω την πεποίθηση ότι σε λίγους μήνες από τώρα, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ, αυτές τις αντιπαραθέσεις στα πάνελ, δεν θα τις θυμάται κανείς, γιατί και οι έρευνες θα ολοκληρωθούν και το καλώδιο θα ξεκινήσει να ποντίζεται. Και ο λόγος που έχω αυτή την πεποίθηση είναι γιατί ο πρωθυπουργός ό,τι λέει, το κάνει. Έτσι και το έργο θα προχωρήσει και σε άλλα μέτωπα θα έχουμε εξελίξεις. Και γεωτρύπανο θα έχουμε σε λίγους μήνες στη χώρα μας. Και F-35 και άλλες φρεγάτες.Τα λέω αυτά με μία συγκεκριμένη πεποίθηση, ότι στα χρόνια αυτά τα τελευταία, η χώρα μας έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

» Επομένως, όταν η χώρα μας, η κυβέρνηση, έχει μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και σχέδιο, όλα αυτά που λέμε θα δρομολογηθούν. Αρκεί να είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή και ενωμένοι, γιατί τα εθνικά θέματα, νομίζω, πρέπει να μας ενώνουν. Οπότε, με στωικότητα αυτές τις ώρες θα αντιμετωπίσουμε εμείς τους υψηλούς τόνους της αντιπολίτευσης. Αλλά στο τέλος, πιστεύω ότι όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, τα εθνικά συμφέροντα τα υπηρετούμε όλοι».

Η ηλεκτρική διασύνδεση γίνεται για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου﻿

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον σκοπό του έργου, η κ. Σδούκου επεσήμανε ότι «η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο το οποίο συντελεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου. Το έργο δεν γίνεται για τις εταιρείες.

» Το καλώδιο αυτό γίνεται για τους καταναλωτές. Επομένως, αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση γίνεται πρωτίστως για να πέσει το κόστος ρεύματος και για να αρθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, που αυτή τη στιγμή δεν διασυνδέεται με καμία άλλη χώρα, άρα δεν μπορεί να αγοράσει φθηνό ρεύμα. Και αυτό θα ωφελήσει όλους», σημείωσε.

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «καλό είναι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Το έργο αυτό, επαναλαμβάνω, σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί ως προς την έρευνα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ - ΜΠΕ