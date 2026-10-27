Σδούκου: Έχουμε ξεσκεπάσει πάνω από 200 υποθέσεις διαφθοράς -Η νομιμότητα δεν είναι σύνθημα - iefimerida.gr

Στις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς που εντοπίστηκαν, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και στη συμφωνία επί της Μονής Σινά αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σε Ναυτεμπορική TV, Alpha Radio και στον Θήτα FM.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, αναφερόμενη στις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς, τόνισε ότι «είναι ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα. Υπάρχει μια αντίληψη ότι κάποιοι μπορούν να παρανομούν εις βάρος των υπολοίπων και να μη δίνουν ποτέ λογαριασμό. Αυτή τη βαθιά ριζωμένη αντίληψη, όμως, εμείς ως κυβέρνηση την αντιμετωπίζουμε, ώστε να ξεσκεπάζονται αυτές οι υποθέσεις, να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και να σπάνε αυτά τα αποστήματα».

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Υπενθύμισε ότι «δεν το κάνουμε μόνο τώρα. Από το ελληνικό FBI έχουν αποκαλυφθεί περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε περίπου 5.500 πρόσωπα. Θυμόμαστε όλοι και υποθέσεις όπως εκείνη των εφοριακών στη Χαλκίδα, που κατηγορήθηκαν για εκβιασμούς επιχειρηματιών, υποθέσεις στις πολεοδομίες της Κέρκυρας και της Ρόδου, καθώς και υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων.

Γίνεται συνεχώς δουλειά πάνω σε αυτόν τον τομέα και θα συνεχίσει να γίνεται, παρότι ώρες-ώρες μοιάζει σαν να αποτελεί μια μεγάλη Λερναία Ύδρα, που κόβεις το ένα κεφάλι και ξεφυτρώνουν άλλα τρία».

Τελειώνει η εποχή των «εξυπνάκηδων»

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η εμπιστοσύνη της κοινωνίας δεν χάνεται όταν αποκαλύπτεται η παρανομία, αλλά δυναμώνει. Η εποχή των εξυπνάκηδων που κέρδιζαν χωρίς συνέπειες έχει παρέλθει».

Όπως τόνισε, «θέλουμε τα σκάνδαλα να ξεσκεπάζονται, θέλουμε τα κυκλώματα να ξηλώνονται και οι υπεύθυνοι να δίνουν λογαριασμό στη Δικαιοσύνη. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι πολίτες από τις υποθέσεις αυτές είναι ότι οι μηχανισμοί ελέγχου μπορούν να τα καταφέρουν, λειτουργούν και οδηγούν τις υποθέσεις στις αρμόδιες αρχές».

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Υπενθύμισε δε ότι «η ΝΔ είχε δεσμευθεί ότι θα αντιμετωπίσει τις παθογένειες και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι παρανομίες να αποκαλύπτονται και να μην παραμένουν κρυμμένες κάτω από το χαλί. Στον αθλητισμό, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνει καταγγελίες για αγώνες που έγιναν ακόμη και το 2016, επί κυβέρνησης Τσίπρα. Και είχαν από το 2014 στο συρτάρι τη σύμβαση Macolin. Εμείς την πήραμε, την κυρώσαμε και φτιάξαμε την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας για την καταγγελία φαινομένων δωροδοκίας και άλλων παράνομων πρακτικών. Και μέσα από αυτόν τον μηχανισμό οι καταγγελίες έφτασαν στις αρμόδιες αρχές και στη Δικαιοσύνη».

Ιστορική η συμφωνία για τη Μονή Σινά

Ερωτώμενη για τη Μονή Σινά, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εγώ θα σας πω ορισμένα πολύ απλά και βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η συμφωνία αυτή έχει τη στήριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός με ιστορία αιώνων, ένας θεσμός που έχει την αίσθηση του ιστορικού χρόνου και του ιστορικού βάθους, πολλές φορές πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν τα σύγχρονα κράτη. Η Μονή του Σινά απευθύνθηκε με επιστολές στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Ζήτησε τη γνώμη τους, ζήτησε τη συμβουλή τους και όλοι αυτοί, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, απάντησαν και στήριξαν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου του Σινά να προχωρήσει στη συμφωνία. Αυτό, λοιπόν, είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Ότι η ίδια η Μονή και οι κορυφαίοι θεσμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας στηρίζουν αυτή τη συμφωνία».

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «εξαιρετικά σημαντικό είναι και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ύστερα από 1.500 χρόνια, κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε ασαφές και αρρύθμιστο, σήμερα, με ένα ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής, ο μοναστικός τρόπος ζωής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της. Παράλληλα, προβλέπονται και άδειες μακράς παραμονής για τους μοναχούς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα, αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία της Μονής και το πόσους αιώνες παρέμεναν ανοιχτά αυτά τα ζητήματα».

Απάντησε δε στην αντιπολιτευτική κριτική, λέγοντας ότι «αν υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα από αυτά που μιλούν ήδη αρνητικά για τη συμφωνία στην Ελλάδα, που θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα από το σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας πώς πρέπει να προστατευτεί η Μονή του Σινά, να βγει να μας το πει. Να μας πει ότι γνωρίζει καλύτερα τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Ότι γνωρίζει καλύτερα τη θεολογία, τη μακραίωνη ιστορία της Μονής και τη θέση της στην Ορθόδοξη παράδοση».

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Σε ερώτηση για τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, υπογράμμισε ότι «η συμφωνία αυτή δεν είναι διακρατική. Δεν υπογράφεται μεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Είναι συμφωνία μεταξύ της Μονής του Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Προφανώς, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπογραφεί επισήμως από τα συμβαλλόμενα μέρη, θα μπορεί να δημοσιοποιηθεί».

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφορικά με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο τόνισε ότι «δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι συμβαίνει. Χθες, σε κοινή δήλωση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Το μνημόνιο, λοιπόν, παραμένει άκυρο και ανυπόστατο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και σε δεύτερο χρόνο, με απόλυτη σαφήνεια καταδικάζουν το μνημόνιο αυτό. Ταυτόχρονα, τόσο η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο όσο και η αδειοδότηση της Chevron το καταρρίπτουν στην πράξη».

Επεσήμανε μάλιστα πως «αν θέλετε να το δούμε και ρεαλιστικά, αυτό που κατάφερε το μνημόνιο είναι να το αναγνωρίζουν μόνο οι δύο χώρες που το υπέγραψαν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται απέναντι. Αυτό δεν το λες και επιτυχία της Άγκυρας, γιατί κατάφερε τελικά η Τουρκία να συνασπίσει όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, αυτούς που θέλουν κανόνες και το διεθνές δίκαιο, αυτούς που δεν ανέχονται νεοοθωμανικά όνειρα».

«Δεν ζητάμε την άδεια κανενός για το καλώδιο»

Σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η πόντιση του καλωδίου αποτελεί ένα διακρατικό έργο και αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι ποιος έχει την αρμοδιότητα να δώσει την άδεια για την υλοποίηση ενός έργου. Ποιος έχει τη δικαιοδοσία να το εγκρίνει και ποιας πλευράς τη δικαιοδοσία αναγνωρίζεις όταν ζητάς αυτή την έγκριση. Όσον αφορά την ενημέρωση τόνισε πως «δεν σημαίνει αναγνώριση δικαιοδοσίας, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αναγνώριση δικαιώματος κάποιου άλλου να αποφασίσει. Άλλο πράγμα να ενημερώνεις κάποιον για την απόφαση που πήρες και που ούτως ή άλλως θα εκτελέσεις και άλλο να του αναγνωρίζεις το δικαίωμα να αποφασίζει. Η απόφαση ήταν και είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Ελλάδας».

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Τόνισε δε ότι «ούτε με την πόντιση του καλωδίου ούτε με το τουρκολιβυκό μνημόνιο η χώρα έχει απωλέσει δικαιώματα, ούτε έκανε πίσω στα εθνικά της συμφέροντα και στα δίκαιά της».