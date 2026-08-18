Σδούκου: Δεν τρέφουμε αυταπάτες με την Τουρκία -Οι μονομερείς κινήσεις της δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα - iefimerida.gr

Για τα ελληνοτουρκικά, την κυβερνητική οικονομική πολιτική, την πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους και τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μίλησε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας δεν δημιουργούν κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν θίγουν με κανέναν τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στον βαθμό που τα πάρκα που εξήγγειλε η Τουρκία καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η μονομερής εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη. Κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, να δημιουργεί μόνο του θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έξω από τα εθνικά του ύδατα. Η Ελλάδα από την πλευρά της προχώρησε στον καθορισμό θαλάσσιων πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Τουρκία είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει κάτι αντίστοιχο, μόνο που επιχείρησε να ενσωματώσει τα θαλάσσια πάρκα στη γνωστή, ευρύτερη ατζέντα των παράνομων διεκδικήσεων. Άρα, έχουμε μία προσπάθεια να ντυθούν με περιβαλλοντικό μανδύα παλιές και παράνομες τουρκικές αξιώσεις».

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Τόνισε δε ότι «η Τουρκία δεν μπορεί με μία μονομερή πράξη να δημιουργήσει δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών. Αυτό έχει αποδειχθεί και με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Τουρκία το υπέγραψε με τη λιβυκή πλευρά -όπως αυτή συγκροτείται και χωρίς επικύρωση από το κοινοβούλιο- αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε διεθνή νομιμοποίηση. Δεν δέσμευσε την Ελλάδα και δεν παρήγαγε εν τέλει δικαιώματα σε βάρος της. Φάνηκε αυτό στις συμφωνίες που συνάψαμε για τις γεωτρήσεις. Κανείς δεν έδωσε σημασία στο μνημόνιο αυτό, κανείς δεν ζήτησε ούτε την άδεια ούτε την άποψη της Τουρκίας».

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα ισχυρή»

Ερωτηθείσα για τη στρατηγική των «ήρεμων νερών», η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επεσήμανε ότι «δεν είχαμε ποτέ την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία άλλαξε μόνιμα πολιτική ή εγκατέλειψε τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Δεν θέλουμε τα ήρεμα νερά για να λέμε ότι όλα λύθηκαν. Είναι θετικό όμως να περιορίσουμε τον κίνδυνο ενός ατυχήματος και, εφόσον υπήρχε πραγματική διάθεση και από την άλλη πλευρά, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επίλυσης της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Είτε με συμφωνία είτε, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με παραπομπή στη Χάγη. Κυρίως, όμως, αυτόν τον χρόνο δεν τον αφήσαμε να περάσει ανεκμετάλλευτος, τον αξιοποιήσαμε για να κάνουμε την Ελλάδα οικονομικά ισχυρότερη, διπλωματικά πιο δυνατή και αμυντικά πολύ καλύτερα προετοιμασμένη. Η χώρα εξελέγη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενίσχυσε τα τριμερή σχήματα συνεργασίας με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ανέπτυξε στρατηγικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα, προχώρησε σε συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, και αναβάθμισε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στην άμυνα ενίσχυσε ουσιαστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και με αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία τους. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Αποτελούν τμήματα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, όπου συνομιλούμε χωρίς αυταπάτες, επιδιώκουμε την ηρεμία χωρίς να εφησυχάζουμε και αξιοποιούμε κάθε ημέρα για να κάνουμε τη χώρα ισχυρότερη» καταλήγοντας πως «εάν η Τουρκία επιλέξει να ανεβάσει ξανά την ένταση, θα βρει απέναντί της μια Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή και πολύ καλύτερα προετοιμασμένη από την Ελλάδα που παραλάβαμε το 2019».

«Τα εθνικά θέματα να μείνουν μακριά από μικροκομματικές αντιπαραθέσεις»

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «πρέπει να συνομιλούμε όχι μόνο όταν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης, αλλά και για να παραμένουν οι δίαυλοι μεταξύ των χωρών ανοικτοί και φυσικά να απαντάμε όταν κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματά μας. Σε ερώτηση για τη στάση του κ. Σαμαρά, υπενθύμισε ότι «ο πρώην πρωθυπουργός έχει μιλήσει με τον Ερντογάν, έχουν συναντηθεί και ορθώς. Συνομίλησε μαζί του και προφανώς κράτησε όλες τις κόκκινες γραμμές της χώρας, γιατί η συνομιλία δεν σημαίνει προδοσία, είναι αστείο και να το λέμε, όπως δεν σημαίνει και υποχώρηση. Εξάλλου, επικοινωνία με την Τουρκία επιχείρησαν να έχουν όλοι οι Πρωθυπουργοί των τελευταίων 30 ετών, δεν τους έκανε αυτό λιγότερο πατριώτες. Αυτό προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός σήμερα». Υπογράμμισε δε ότι «τα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο για μικροκομματική αντιπαράθεση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λες ότι είμαστε εμείς περισσότερο πατριώτες, κάποιοι άλλοι λιγότερο πατριώτες. Αλλά εδώ μιλάμε για το εθνικό συμφέρον της χώρας».

«Μειώνουμε το δημόσιο χρέος για τις επόμενες γενιές»

Η κ. Σδούκου ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, καθώς «η οποία, μετά από σχεδόν 16 χρόνια, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και θεωρώ ότι αυτό είναι μία πολύ μεγάλη επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, που δεν πρέπει να πληρώσουν τα λάθη που κάναμε εμείς. Η πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί όφελος, καθώς η χώρα αποπληρώνει δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο από το κόστος με το οποίο μπορεί να δανείζεται σήμερα, ενώ για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνουμε νωρίτερα, εξοικονομούμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ». Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι τα χρήματα δεν έπρεπε να δοθούν για τη μείωση του χρέους, αλλά να μοιραστούν, υποστήριξε ότι «αυτό είναι ένα τεχνητό δίλημμα, γιατί η στήριξη της κοινωνίας και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν είναι δύο αντίθετες πολιτικές. Μια σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να κάνει και τα δύο. Όσοι όμως ασκούν αυτή την κριτική πρέπει πρώτα να μας πουν γιατί θεωρούν σωστό να αφήσουμε στις επόμενες γενιές ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν δημιούργησαν οι ίδιες. Είναι θέμα πολιτικής αρχής. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε το παρόν στέλνοντας τον λογαριασμό στα παιδιά μας.

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«Στη ΔΕΘ θα δούμε μόνιμα μέτρα και όχι εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα»

Σε σχέση με τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η σχετική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και υπογράμμισε ότι αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι «έναν πρωθυπουργό που το μέρισμα που δημιουργεί η ανάπτυξη της οικονομίας το επιστρέφει στην κοινωνία. Όχι χρήματα που δεν υπάρχουν και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αλλά μόνιμα και κοστολογημένα μέτρα» καταλήγοντας πως «θέλουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα, αλλά και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες».

«Κανένας φοιτητής στα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος»

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι «η απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν λέει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Να μη δημιουργούμε κινδύνους και φόβους σε ανθρώπους, σε οικογένειες και φοιτητές. Εδώ έχουμε μία απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που έρχεται και λέει ότι υπάρχουνε κάποια διοικητικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, να ελέγχει την εφαρμογή αυτών των κανόνων και να διορθώνει ό,τι χρειάζεται διόρθωση. Οι αρμόδιοι φορείς θα διορθώσουν ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί και σε καμία περίπτωση, όπως άλλωστε το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δεν κινδυνεύει το ακαδημαϊκό έτος των παιδιών, των φοιτητών που έχουν εγγραφεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ