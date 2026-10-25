Στη Σαουδική Αραβία έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Θα συναντηθεί με τον Μπιν Σαλμάν, στο επίκεντρο οι Patriot - iefimerida.gr

Στη Σαουδική Αραβία έφτασε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βασικός σταθμός της επίσκεψής του είναι η συνάντηση με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, καθώς η αστάθεια στην περιοχή εντείνει τις ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού πραγματοποιείται ενώ έχει αναβληθεί η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του Κόλπου, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο οι Patriot μετά την επίσκεψη Δένδια

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, με την ελληνική συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot που έχει αναπτυχθεί στο σαουδαραβικό έδαφος να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις επαφές είχε στο Ριάντ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της σαουδαραβικής ηγεσίας και μετέβη στο Γιανμπού, όπου βρίσκεται η ελληνική συστοιχία Patriot.