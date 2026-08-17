Σαμαράς: Η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία - iefimerida.gr

Παρέμβαση με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε χθες η Τουρκία πραγματοποίησε Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για «μία ακόμη διεθνή πειρατεία».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει στη δήλωσή του ότι «από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία».

«Κι όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”… Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;» σημειώνει ο Αντ. Σαμαράς.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η Τουρκία προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ερντογάν. Η κίνηση παρουσιάζεται από την Άγκυρα ως μέτρο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ωστόσο στόχο έχει να προκαλέσει αμφισβητώντας τις θέσεις της Ελλάδας και το διεθνές δίκαιο.