Σαμαράς: Ριζική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική με επαναλειτουργία της «Πτολεμαΐδα 5» και φθηνότερο ρεύμα -Οι προτάσεις του για την ενέργεια - iefimerida.gr

Ριζική αλλαγή του ενεργειακού μείγματος προτείνει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με στόχο τη μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.

Ειδικότερα, προτείνει την επαναλειτουργία της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, την ολοκλήρωση και λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων της Μεσοχώρας και της Συκιάς, καθώς και την αξιοποίηση των απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας μέσω σύγχρονων μονάδων και συμπράξεων με ιδιώτες, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, εισηγείται άμεσες επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), την προώθηση φωτοβολταϊκών με αποθήκευση στις κατοικίες και τη δημιουργία ομάδων παραγωγών ενέργειας στην περιφέρεια.

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Στις προτάσεις του περιλαμβάνει επίσης την αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με περισσότερες μακροχρόνιες συμβάσεις, καθώς και την επέκταση της επιδότησης θέρμανσης και στο φυσικό αέριο, πέρα από το πετρέλαιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους για την ελληνική περιφέρεια και ειδικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς ασκεί ευθεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία χαρακτηρίζει «νεοφιλελεύθερη», καταλογίζοντάς της έλλειψη οράματος και στρατηγικής, χαμένες ευκαιρίες και επιλογές που, όπως υποστηρίζει, ευνόησαν λίγους εις βάρος των πολλών. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απαξιώνει σύγχρονες εγχώριες μονάδες παραγωγής, όπως την Πτολεμαΐδα 5, ενώ στρέφεται στην κατασκευή μονάδας εισαγόμενου φυσικού αερίου, και ότι επένδυσε στις ΑΠΕ χωρίς να αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να χάνεται παραγόμενη ενέργεια.

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Παράλληλα, επικρίνει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και την αυξανόμενη εξάρτηση από το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο. Επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία κατά τον τελευταίο χρόνο οι αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους Έλληνες καταναλωτές ήταν 3,5 φορές μεγαλύτερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ στο φυσικό αέριο ήταν τετραπλάσιες από την αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη, υποστηρίζει ότι απαιτείται μια διαφορετική ενεργειακή πολιτική με κοινωνικά χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ ΜΠΕ