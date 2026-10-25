Νέα επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά: «Ορισμός της αποτυχίας» οι χειρισμοί της - iefimerida.gr

Νέα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή του για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει το δόγμα των «ήρεμων νερών» και τη Συνθήκη Φιλίας με την Τουρκία ως κορυφαίο λάθος, ισχυριζόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα επιχειρεί να αποκρύψει την αποδοχή τετελεσμένων και το «ξέπλυμα» της Άγκυρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Γιώργο Γεραπετρίτη για αποτυχία πρόβλεψης και χειρισμών στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας τις αντιφατικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την αποτροπή της κύρωσής του από τη λιβυκή Βουλή.

Η κριτική επεκτείνεται στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, με τον Αντώνη Σαμαρά να υποστηρίζει ότι η αποδοχή ενημέρωσης της Τουρκίας από τον υπουργό Εξωτερικών συνιστά έμμεση αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας σε περιοχή ελληνικής ΑΟΖ.

Ο Αντώνης Σαμαράς επιρρίπτει την τελική ευθύνη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρεί μονόδρομο την αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής και την άμεση αποπομπή του Γιώργου Γεραπετρίτη για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Με άρθρο του στην «Εστία της Κυριακής», ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στη Λιβύη «ορισμό της αποτυχίας» και ζητά ευθέως την αποπομπή του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Παράλληλα, καταγγέλλει κυβερνητικές υποχωρήσεις έναντι της Άγκυρας και προειδοποιεί για τους κινδύνους που, κατά την εκτίμησή του, συνεπάγεται η ακολουθούμενη πολιτική για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

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Η νέα παρέμβαση έρχεται μόλις πέντε ημέρες μετά την προηγούμενη αιχμηρή τοποθέτησή του για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή. Αυτή τη φορά, ο κ. Σαμαράς διευρύνει την κριτική του, βάζοντας στο επίκεντρο το δόγμα των «ήρεμων νερών», τη Συνθήκη Φιλίας Ελλάδας - Τουρκίας, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -Κύπρου και τις εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά.

«Η πολιτική των υποκλίσεων θίγει την αξιοπρέπεια του λαού μας», τονίζει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής και η αποπομπή του κ. Γεραπετρίτη αποτελούν μονόδρομο.

Ολόκληρο το άρθρο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά﻿

«Η πολιτική των υποκλίσεων θίγει την αξιοπρέπεια του λαού μας.



Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός υπουργού και κανενός πρωθυπουργού. Αφορά το έθνος και την ιστορική του συνέχεια. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη αποτελούν τον ορισμό της αποτυχίας. Αποτυχία στην γεωπολιτική ανάλυση. Αποτυχία στην πρόβλεψη. Αποτυχία στους χειρισμούς. Αποτυχία στο τελικό αποτέλεσμα. Οι ανοησίες που ψελλίζει δεξιά και αριστερά ο –κατά δήλωσή του– «φιλέλληνας» υπουργός των Εξωτερικών βαθαίνουν δραματικά τις ανησυχίες και τον προβληματισμό μας.

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Η ευθύνη βεβαίως βαραίνει πρωτίστως τον πρωθυπουργό, ο οποίος και τον πιστεύει, και τον ανέχεται. Το δόγμα των «ήρεμων νερών» και η περιβόητη Συνθήκη περί Φιλίας Ελλάδος και Τουρκίας είναι το κορυφαίο λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τις συμφωνίες Μαδρίτης και Ελσίνκι, με τις οποίες αναγνωρίστηκαν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η κυβερνητική προπαγάνδα επιχείρησε να «βαφτίσει» το κρέας ψάρι. Θέλησε να πιστέψουμε πως τα δήθεν «ήρεμα νερά» και αυτή η Συνθήκη είναι απλά ένας... συνήθης διάλογος. Και, όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί αντιδράσαμε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διολισθαίνει σε ντε φάκτο αποδοχή τετελεσμένων και ότι με αυτήν την πολιτική «ξεπλένεται» η Άγκυρα, δεχθήκαμε ειρωνείες και επιθέσεις. Δεν με πειράζει αυτό. Με ενοχλεί όμως ότι εθελοτυφλούν. Και ότι ο κομματικός φανατισμός ορισμένων εμποδίζει την ανάγνωση της εθνικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που αποτυπώνεται και στο μείζον εθνικό θέμα της Μονής Σινά. Πυκνώνουν τα σύννεφα κι εκεί. Πρέπει το υπουργείο Εξωτερικών να δώσει στη δημοσιότητα το συμφωνητικό που προτείνουμε ως χώρα για το μέλλον της Μονής. Και μένω εδώ, προς το παρόν.

Έρχομαι στο Τουρκολιβυκό. Στις 24 Αυγούστου 2026, ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωνε δημοσίως πως η Ελλάδα διασφάλισε ότι δεν θα έχουμε από τη Λιβύη την κύρωση του ανυπόστατου και παράνομου Τουρκολιβυκού. Με ποια στοιχεία μιλούσε με τέτοια βεβαιότητα; Ποιες δεσμεύσεις είχε εξασφαλίσει; Πώς αξιολόγησε την τουρκική προσέγγιση προς την ανατολική Λιβύη; Και τι ακριβώς απέγινε η δήθεν κατοχυρωμένη επιτυχία που παρουσίαζε στους Έλληνες; Μάλιστα, μόλις την Τετάρτη, ο ίδιος άνθρωπος δήλωσε πως δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να αποτρέψει την κύρωση του Τουρκολιβυκού! Ή μας κορόιδευε επομένως τον Αύγουστο ή δημοσίως ομολογεί πως είμαστε ανήμποροι να επηρεάσουμε τη Λιβύη...

Και ο φίλτατος Χάφταρ; Από την ώρα που τον συνάντησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούνιο στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι μόνον έχουμε την κύρωση του Τουρκολιβυκού, αλλά δεχόμαστε και χιλιάδες λαθρομετανάστες στην Κρήτη! Και όμως. Έχει η κυβέρνηση το πολιτικό θράσος να ζητάει και τα ρέστα. Και να μας κατηγορεί συλλήβδην για "εχθροπάθεια". Την δική μου βαθιά αγωνία, μάλιστα, τη βάφτισαν «βαθιά μισαλλοδοξία» - τέτοια αναισθησία...

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Η κυβέρνηση διατυμπανίζει πως το μνημόνιο παραμένει παράνομο και ότι η λιβυκή απόφαση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του. Προφανώς! Νομικά είναι απολύτως έτσι. Η Τουρκία λειτουργεί ως πειρατής του Διεθνούς Δικαίου και στο Τουρκολιβυκό. Όσα λένε είναι παράνομα και παράλογα. Αλλά αυτήν την Τουρκία όρισε διεθνώς ως "φίλη", και μάλιστα με Συνθήκη, ο κ. Μητσοτάκης. Για αυτά τα "ήρεμα νερά" –που αποδείχτηκαν φουρτουνιασμένη θάλασσα– είπε «ας με πουν και μειοδότη» ο κ. Γεραπετρίτης.

Κι έρχομαι στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Διότι αυτά που ακούγονται δημοσίως είναι επιεικώς πολιτικά και νομικά παράλογα. Εξηγούμαι: Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε την Τρίτη: "Για το καλώδιο δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις, υπό την προϋπόθεση όμως η Τουρκία να ενημερώνεται γραπτώς για τις έρευνες και με τις σχετικές συντεταγμένες". Γιατί, λέει, δεν θέλει να διαταραχθεί το "status quo" στην περιοχή. Και ως status quo, προφανώς, εννοεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και τι απάντησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών; Επί λέξει, το εξής: "Η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και την πόντιση είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν, με τη σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία"...

Όταν, λοιπόν, ο κ. Γεραπετρίτης μας λέει ότι δεν έχει αντίρρηση να ενημερωθεί η Τουρκία, στην πραγματικότητα αναγνωρίζει, εμμέσως πλην σαφώς, δικαιοδοσία της Τουρκίας. Όμως η Τουρκία δεν δικαιούται το καλώδιο! Και κανείς δεν υποχρεούται να της ζητήσει άδεια για να περάσει καλώδιο. Η ενημέρωση γίνεται από τη χώρα που έχει δικαιοδοσία, δηλαδή την Ελλάδα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω έκδοσης Navtex. Και αυτό αρκεί. Εάν εμείς δεχθούμε οτιδήποτε παραπάνω, παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας. Και, μάλιστα, πάνω σε θαλάσσια περιοχή που είναι ήδη διακηρυγμένη (με την Αίγυπτο) ελληνική ΑΟΖ!

Επί τέλους, σκέφτονται τι λένε και τι πρόκειται να κάνουν; Δεν αποτελεί αυτό υποχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Ποιος έδωσε τέτοιο δικαίωμα στην κυβέρνηση; Κανείς! Ο κ. Μητσοτάκης έχει τεράστια εθνική ευθύνη. Εγώ υπήρξα πρωθυπουργός και γνωρίζω το βάρος της Ιστορίας. Γι’ αυτό και λέω στην κυβέρνηση να μην παίζει άλλο με τη φωτιά.

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Η αλλαγή της εξωτερικής μας πολιτικής, με την αυτονόητη αποπομπή Γεραπετρίτη, είναι μονόδρομος. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει τους εθνικούς στόχους της – όχι όμως έτσι.

Δεν αξίζει ούτε στην Ιστορία της χώρας ούτε στην ιστορία της παράταξης, αλλά ούτε και στην αξιοπρέπεια του λαού μας, η πολιτική των υποκλίσεων».