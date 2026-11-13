 Σαμαράς: Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μάς οδηγεί σε νέα Ίμια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μάς οδηγεί σε νέα Ίμια

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Αντώνης Σαμαράς ομιλία στο "Βήμα"
Ο Αντώνης Σαμαράς / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σε «μυστική διπλωματία Μητσοτάκη - Γεραπετρίτη» αναφέρεται ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου.

Μάλιστα, σημειώνει ότι αυτή η μυστική διπλωματία «μάς οδηγεί σε νέα Μαδρίτη και Ελσίνκι και σε νέα Ίμια».

«Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”», τονίζει ο κ. Σαμαράς.

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Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του τουρκικού αιτήματος για "ενημέρωση". Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.

Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
Πρώτον, ποιος, από πότε, πώς, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;

Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;

Τρίτον, γιατί το γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η τουρκική πλευρά;

Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;

Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στη γαλλική εταιρεία;

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Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;

Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μάς οδηγεί σε νέα Μαδρίτη και Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.

Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”. Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”. Μιλήσαμε πολλοί. Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε...».

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