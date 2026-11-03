Σαμαράς μετά το χοντρό «καρφί» Μητσοτάκη για τη δική του διαχείριση των ελληνοτουρκικών: Προσπαθεί να ταΐσει τον κόσμο με «πίτσες» και «χωριάτικα» - iefimerida.gr

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha.

«Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία» αναφέρει αρχικά στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας τα εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες. Του θυμίζω λοιπόν: Τότε δεν υπήρχε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική Νavtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η "Γαλάζια Πατρίδα" ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της "Γαλάζιας Πατρίδας" Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για Γ.Γ. του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί».

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει»

Συνεχίζοντας, ο κ. Σαμαράς επισημαίνει: «Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της. Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας».

«Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει, δήθεν, τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου κάνει εντύπωση για τον κ. Σαμαρά ότι ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία»

Υπενθυμίζεται ότι σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε για τους πρώην πρωθυπουργός και αρχηγούς της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι τους σέβεται και τους τιμά όλους, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις που είχε η κυβέρνησή του με την Τουρκία πρόσθεσε:

«Μου κάνει εντύπωση για τον κ. Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Έχω την απαίτηση από τους πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία τότε και έβλεπε τον κ. Ερντογάν».

