Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει - iefimerida.gr

Το μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1940, στην οποία απεικονίζονται πολίτες στους δρόμους με ελληνικές σημαίες.

«Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει. Χρόνια πολλά, Ελλάδα», αναγράφεται πάνω στην εικόνα, η οποία έχει και την υπογραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την 28η Οκτωβρίου