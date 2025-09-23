Σάκης Αρναούτογλου: Να στηρίξει έμπρακτα η ΕΕ τα μικρά νησιά και τους αλιείς τους - iefimerida.gr

Ίσες ευκαιρίες επιβίωσης και ανάπτυξης ζητούν οι αλιείς των μικρών νησιών, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν η χρηματοδότηση των πολιτικών για την αλιεία στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς από τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή.

Τα ερωτήματα που έθεσε ο Σάκης Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τη στήριξη των αλιέων στα μικρά νησιά

«Η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει τη διπλή απομόνωσή τους - γεωγραφική και οικονομική - και να τους στηρίξει έμπρακτα» υπογράμμισε ο κ. Αρναούτογλου, θέτοντας παράλληλα τα εξής ερωτήματα: