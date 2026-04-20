Σάκης Αρναούτογλου: Ζήτημα ζωής και θανάτου η εναέρια ορεινή διάσωση -Γιατί καθυστερεί το σύστημα HEMS στην Ελλάδα; - iefimerida.gr

Ερώτηση προς την Κομισιόν για την καθυστέρηση της πλήρους επιχειρησιακής ανάπτυξης του συστήματος εναέριας ορεινής διάσωσης (HEMS) στην Ελλάδα κατέθεσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την ετοιμότητα της Ελλάδας στον τομέα της εναέριας ορεινής διάσωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων για την πρόληψη και την ετοιμότητα στην πολιτική προστασία.

Παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνική συνδρομή ή επιχειρησιακή υποστήριξη μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού συστήματος HEMS στη χώρα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης το ζήτημα της ανάγκης διαμόρφωσης κοινών ευρωπαϊκών κατευθύνσεων ή ελάχιστων προτύπων για την εναέρια ορεινή διάσωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τους χρόνους ετοιμότητας, την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τον συντονισμό μεταξύ πολιτικής προστασίας, υγειονομικών υπηρεσιών και αεροπορικών μέσων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αρναούτογλου, η πραγματικότητα δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά στην επιχειρησιακή ανάπτυξη του συστήματος εναέριας διάσωσης, παρά τις επανειλημμένες Κυβερνητικές εξαγγελίες των τελευταίων ετών. «Δεν είναι δυνατόν μια χώρα με τόσο δύσκολη γεωγραφία να καθυστερεί στη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος εναέριας διάσωσης. Κάθε χαμένη ώρα σε ένα ατύχημα στο βουνό ή σε ένα απομακρυσμένο νησί μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές», τονίζει.

Ο ίδιος ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των σχεδίων, σημειώνοντας ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργεί με αποσπασματικές λύσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες. Όπως υπογραμμίζει, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, επαρκής χρηματοδότηση και ουσιαστικός συντονισμός των υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης, είτε βρίσκεται σε ορεινή περιοχή είτε σε νησί, θα έχει πρόσβαση σε άμεση και αποτελεσματική διάσωση.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να περιμένει. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο, πλήρως επιχειρησιακό σύστημα εναέριας διάσωσης που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ετοιμότητας», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου στην Κομισιόν

«Η Ελλάδα είναι χώρα με έντονο ορεινό ανάγλυφο, εκτεταμένες απομακρυσμένες περιοχές και έντονη νησιωτικότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σοβαρά περιστατικά ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε ορεινές ζώνες και νησιά, τα οποία απαιτούν ταχεία και εξειδικευμένη εναέρια επέμβαση. Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν ότι η ταχεία πρόσβαση και η επαρκής εναέρια κάλυψη παραμένουν ζήτημα ζωής και θανάτου.

Παρά τη θεσμοθέτηση εθνικού σχεδίου για την εναέρια διάσωση και τις αεροδιακομιδές, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα ως προς την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα μέσων, τη γεωγραφική κάλυψη και τη διαλειτουργικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Υπό το πρίσμα αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:

