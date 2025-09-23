Σακελλαρίδης για Τσίπρα: Μια πολιτική σούπα με λίγο απ' όλα -Τραβά διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν του - iefimerida.gr

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις πολιτικές που παρουσιάζει στις τελευταίες ομιλίες του σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κάνοντας λόγο για «πολιτική σούπα λίγο απ' όλα».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αφού τόνισε πως επικοινώνησε με τον πρώην πρωθυπουργό μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε, σχολίασε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τα όσα αναφέρει στις τελευταίες του ομιλίες, όπως και στον Economist.

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: Ο τόπος δεν χρειάζεται μια πολιτική των μέσων όρων

Σχολιάζοντας αρχικά τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος Τσίπρα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε πως «περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, δεν ξέρουμε αν θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ή όχι. Κατ' εμέ, έχει αποφασίσει να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά. Έχει αποφασίσει να κάνει αυτό που λέμε το rebranding του. Δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας απέναντι στον Μητσοτάκη είναι μία πολιτική μέσων όρων, μία σούπα δηλαδή, λίγο από 'δω-λίγο από 'κεί-λίγο στο κέντρο, για να προσπαθήσω να προσεγγίσω διαφορετικά ακροατήρια».

«Απαξίωση στην Αριστερά μετά την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα»

«Οι λογικές των μέσων όρων σε μια συνθήκη όπου η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, όχι λόγω κάποιας φυσικής καταστροφής, αλλά λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται, όπως τις συνθήκες εργασίας, των μισθών, και αν σε αυτά δεν έχεις καθαρές, ανοιχτές θέσεις, τότε δεν μπορείς να φτιάξεις ένα καθαρό αντιπαράδειγμα πολιτικής απέναντι στον εκάστοτε Μητσοτάκη» σημείωσε το στέλεχος της Νέας Αριστεράς, και συνέχισε:

«Ακούγοντάς τον τις προάλλες στην ομιλία του, ήθελα πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές τομές. Αυτό που μου δείχνει εμένα είναι ότι θέλει να τραβήξει μία διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν του, το οποίο είναι δικαίωμά του, αλλά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους σαν και εμένα να τον ακολουθήσουν σε αυτό. Αυτή, νομίζω, είναι η κατάσταση. Στην Αριστερά υπάρχει μια απαξίωση, από την περίοδο διακυβέρνησης, την οποία επιδείνωσε η περίοδος Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ».