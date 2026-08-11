Ρομά επιτέθηκε στη Λατινοπούλου με χυδαίες εκφράσεις, στην Τήνο -Πώς αντέδρασε η ίδια [βίντεο] - iefimerida.gr

Φραστικό επεισόδιο με χυδαίες εκφράσεις σημειώθηκε στην Τήνο, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να δέχεται επίθεση από έναν Ρομά.

Ο άνδρας, που δεν φαίνεται στο βίντεο, βρίζει ασύστολα την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, η οποία σε δηλώσεις στο παρελθόν έχει εκφράσει την αντιπάθειά της προς τους Ρομά.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στη μητέρα της, η οποία ήταν μαζί της σε χώρο αναμονής του πλοίου με το οποίο θα ταξίδευαν.

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Η ίδια, όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει ανέβει, δεν μένει αμέτοχη και απαντά στις προσβολές του άνδρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαράδεκτους χαρακτηρισμούς σε βάρος της.

Υπήρχαν και κάποιοι που σε πιο ήπιο τόνο τη ρώτησαν γιατί τους επιτίθεται με δηλώσεις της, με την ίδια να απαντά ότι αναφερόταν μόνο σε αυτούς που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά.

Όμως ο άνδρας που ακούγεται στο βίντεο την έβριζε με απαράδεκτες εκφράσεις.

Δείτε το επίμαχο βίντεο (ακούγονται χυδαίες εκφράσεις):