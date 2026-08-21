Ράπτη: Έως 500 ευρώ στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» -Τα μέτρα για οικογένειες και γυναίκες - iefimerida.gr

Τις δράσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στήριξη των οικογενειών, την ενίσχυση της ισότητας στην εργασία και την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Με αφορμή την επιστροφή στην καθημερινότητα και το άνοιγμα των σχολείων, η κ. Ράπτη σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να διευκολύνει τις οικογένειες και ιδιαίτερα τις μητέρες που επιθυμούν να εργαστούν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

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«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Έως 500 ευρώ η ενίσχυση

Το πρόγραμμα αφορά μητέρες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται σε 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ για φοιτήτριες μητέρες μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και 300 ευρώ για τρεις μήνες για άνεργες μητέρες, ώστε να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας.

Ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν και παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, απαιτείται απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου, καθώς και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες για βρέφη. Για όσους διαθέτουν σχετικό πτυχίο βρεφονηπιοκομίας ή συναφούς ειδικότητας δεν απαιτείται το πρώτο σεμινάριο.

Σύμφωνα με την υφυπουργό, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.273 επιμελητές και 7.173 ωφελούμενοι, ενώ έχουν υπογραφεί 1.761 συμφωνητικά. Ο στόχος είναι να φτάσουν τα 4.500 συμφωνητικά, ώστε να στηριχθούν ακόμη περισσότερες οικογένειες.

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Η κ. Ράπτη ανέφερε ακόμη ότι έχουν απλοποιηθεί ορισμένες διαδικασίες για τους επιμελητές, καθώς τα πιστοποιητικά περί μη ποινικής δίωξης και μη φυγοδικίας έχουν αντικατασταθεί από υπεύθυνες δηλώσεις, προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

«Σήμα Ισότητας»: Τι ζητείται από τις επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το «Σήμα Ισότητας», το οποίο εφαρμόζεται πλέον καθολικά και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν τις πολιτικές ίσης μεταχείρισης και αμοιβής.

Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την ίση μεταχείριση, την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, τις πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και τις πρακτικές που διευκολύνουν την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

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Οι αιτήσεις για τον τρέχοντα κύκλο μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε η υφυπουργός, στη συνέχεια οι επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα απαιτούμενα κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η συμμετοχή τριών στελεχών από διευθυντικές θέσεις σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν πολιτικές για την ισότητα, την πρόληψη της βίας και την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Μεγάλη ανταπόκριση στο «Σήμα Διαφορετικότητας»

Η κ. Ράπτη έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο «Σήμα Διαφορετικότητας», σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην πιλοτική εφαρμογή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Στον πρώτο κύκλο, 41 επιχειρήσεις έλαβαν το σήμα, ενώ συνολικά 217 επιχειρήσεις είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω της πλατφόρμας. Στόχος του υπουργείου είναι η διαδικασία να επαναληφθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τα κριτήρια και να λάβουν το σήμα.

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Το πρόγραμμα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές των επιχειρήσεων για την αναπηρία, την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων, την απασχόληση νέων και μεγαλύτερων εργαζομένων, αλλά και ζητήματα ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και αμοιβών.

Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία

Αναφερόμενη στο δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η υφυπουργός σημείωσε ότι η αύξηση των γυναικών που ζητούν βοήθεια αποτελεί κυρίως ένδειξη ότι περισσότερες γυναίκες αποφασίζουν να μιλήσουν και να αναζητήσουν υποστήριξη.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο, με εξειδικευμένους επιστήμονες, ενώ το δίκτυο του υπουργείου περιλαμβάνει 47 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα.

Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, προβλέπεται η προσωρινή απομάκρυνση της γυναίκας από το κακοποιητικό περιβάλλον και η φιλοξενία της σε κατάλυμα, ενώ στη συνέχεια μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να μεταφερθεί σε ξενώνα.

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Παράλληλα, στα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχονται ψυχολογική, εργασιακή και νομική υποστήριξη. Μέσω του προγράμματος Legal Aid, το υπουργείο καλύπτει και το κόστος δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση των θυμάτων.

Panic Button και εργαλείο εκτίμησης κινδύνου

Η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε επίσης στο Panic Button, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα που αισθάνεται ότι κινδυνεύει, ώστε να υπάρξει άμεση αστυνομική παρέμβαση.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες των δομών. Στόχος είναι να εντοπίζονται έγκαιρα περιστατικά στα οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή ακόμη και θανατηφόρας βίας, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Καμπάνια ενάντια στο «χάπι του βιασμού»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση των νέων για τη χρήση ουσιών που μπορούν να οδηγήσουν σε σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο της διασκέδασης.

Η κ. Ράπτη εξήγησε ότι το λεγόμενο «χάπι του βιασμού» δεν είναι απαραίτητα χάπι, αλλά μπορεί να πρόκειται για ουσία σε υγρή ή άλλη μορφή, η οποία καταστέλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων και μνήμης.

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Η καμπάνια απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών και έχει ως στόχο να καταστήσει το φαινόμενο περισσότερο ορατό. Το μήνυμα προς τους νέους είναι να προστατεύουν το ποτό τους και, σε περίπτωση ξαφνικής αδιαθεσίας, ζάλης ή ναυτίας, να ζητούν άμεσα βοήθεια και να μην απομακρύνονται από τον χώρο με άτομο που μόλις γνώρισαν.

Παράλληλα, σχεδιάζονται δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε οι ίδιοι οι νέοι να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και διάδοση των μηνυμάτων της καμπάνιας.

«Ένα στα Πέντε» για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση

Κλείνοντας, η υφυπουργός αναφέρθηκε στην καμπάνια «Ένα στα Πέντε», που στοχεύει στην πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και στην εκπαίδευση των παιδιών ώστε να αναγνωρίζουν και να προστατεύουν τα προσωπικά τους όρια.

Κεντρικό εργαλείο της καμπάνιας είναι ο «κανόνας του εσώρουχου», σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν ότι κανείς δεν επιτρέπεται να τα αγγίζει στις περιοχές του σώματος που καλύπτονται από το εσώρουχο.

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Η κ. Ράπτη κάλεσε τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συμπεριφορές που μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια, όπως η συστηματική προσφορά δώρων από συγκεκριμένο άτομο, η απαίτηση να κρατήσει το παιδί κάποιο μυστικό που του προκαλεί φόβο ή άγχος και η προσπάθεια απομόνωσής του από τους υπόλοιπους.

Όπως υπογράμμισε, η ενημέρωση και η πρόληψη από μικρή ηλικία αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία των παιδιών και για το σπάσιμο της σιωπής γύρω από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση.