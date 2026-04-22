Ράμα στους Δελφούς: Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε χιούμορ για να «πειράξει» τον δημοσιογράφο απέδωσε ο Έντι Ράμα παλαιότερη αναφορά του σχετικά με τους Έλληνες και τον Πλάτωνα.

Σε συζήτηση που είχε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε πως εκείνη η στιχομυθία με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος τον περασμένο Ιανουάριο, στο Άμπου Ντάμπι, ήταν στο πλαίσιο μιας χιουμοριστικής διάθεσης.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, συζήτησε με τον Αλέξη Παπαχελά στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών / Eurokinissi

Ερωτώμενος σχετικά, ο Έντι Ράμα είπε: «Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφό σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα».

Ράμα: «Έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους»

«Ήταν ένας τρόπος να τον ''πειράξω'' λίγο» συνέχισε ο Ράμα, «γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο- είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά».

Στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά ότι σε εκείνη τη συνέντευξη του φάνηκε εχθρικός, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα».

Μάλιστα, αρνήθηκε πως επρόκειτο για μια κακιά στιγμή. «Όχι, δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς, έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος».