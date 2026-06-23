Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία πριν από το Εθνικό Συμβούλιο Τσίπρα – Νέο κρας τεστ για Φάμελλο - iefimerida.gr



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δύο ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου.

Πρόκειται για μια απόφαση που έχει ερμηνευθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών ως πολιτική επιλογή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 15:00 στην Κουμουνδούρου, με μοναδικό θέμα την «υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2026».

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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου θα παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό που να δικαιολογεί την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι στιγμής, πάντως, κομματικές πηγές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει τέτοια συμφωνία, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να επιθυμεί κινήσεις που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως αναστολή λειτουργίας ή οργανωτική ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς αναμένεται να καταδείξει πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται η ηγεσία την εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η συζήτηση αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη τεστ για τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εφόσον ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρουσιάσει συγκεκριμένη συμφωνία ή σαφές πλαίσιο συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, είναι πιθανό να ανοίξει ένας νέος κύκλος αμφισβήτησης της ηγετικής γραμμής από στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς εκτιμάται ότι θα θέσουν ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας της στρατηγικής που ακολουθείται.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται λίγες μόλις ώρες πριν από το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα και καλείται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά για τις σχέσεις των δύο εγχειρημάτων και την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.