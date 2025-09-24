Ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για Ερντογάν, Τέμπη και Τραμπ - iefimerida.gr

Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης, αλλά και της δικαιοσύνης εκτοξεύει η αντιπολίτευση με αιχμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Είναι ηθική υποχρέωση της πολιτείας να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επί του οικονομικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Όπως η κοινωνία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στέκονται στο πλευρό του, ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε και την κυβέρνηση να πράξει το ίδιο.

«Ζητήσαμε, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, την προηγούμενη Πέμπτη, να αποδεχτεί η κυβέρνηση το αίτημα. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω…. Ακούμε τόσες μέρες δικαιολογίες και υπεκφυγές και από την κυβέρνηση και από την ηγεσία του Αρείου Πάγου» σημείωσε ο κ. Φάμελλος τονίζοντας πώς η αδιαφορία δεν μπορεί να είναι απάντηση στην ανθρώπινη απαίτησή του να μάθει την αλήθεια.

«Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ο Άρειος Πάγος ότι δεν ζητήθηκε η εκταφή. Πόσα ψέμματα ακόμα θα ακούσουμε από την κουφή Δικαιοσύνη;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος που σημείωσε ότι έχει ζητηθεί εκταφή από τον κ. Ασλανίδη για την ταυτοποίηση της σορού του παιδιού του. «Δώστε τώρα επιτέλους άδεια για τις εκταφές», κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που άφησε αιχμές και για τις δημόσιες τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα για το θέμα.

«Βρείτε λύση τώρα» είπε ο Αλέξης Χαρίτσης απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα. Τονίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε για έναν πατέρα», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατόν να τον έχετε κάνει μπαλάκι μεταξύ δικαστικής εξουσίας και υπουργείου». Μάλιστα συμπλήρωσε πώς «και η δικαιοσύνη κρίνεται για τη στάση της σε αυτή την υπόθεση και μάλιστα πολύ αυστηρά από την κοινωνία».

Σκληρή κριτική και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκης-Ερντογάν και βολές κατά Τραμπ από αντιπολίτευση

Ως μία ακόμα αρνητική εξέλιξη «που αναδεικνύει προχειρότητα και ελλιπή προετοιμασία» από ελληνικής πλευράς χαρακτήρισε την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο κύριος Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνη η μονοδιάσταση εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που όπως ανέφερε «η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην ομιλία Τραμπ που «απαξίωσε τον ίδιο τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική κρίση» τονίζοντας πώς «ευθύνη μας είναι να μην επικρατήσει η απαξίωση του διεθνούς δικαίου και το δίκαιο του ισχυρού», με τη σωστή πλευρά της ιστορίας να είναι «απέναντι στον Τραμπισμό».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αλέξης Χαρίτσης. Σχολιάζοντας την ομιλία Τραμπ είπε ότι «παρακολουθήσαμε ένα παραληρηματικό μανιφέστο του νέου αυταρχισμού που επιχειρεί να καλύψει ολόκληρο τον πλανήτη» υποστηρίζοντας ότι για τον αμερικανό πρόεδρο το «διεθνές δίκαιο είναι εμπόδιο», ενώ για την Ελλάδα «το εθνικό μας συμφέρον είναι το Διεθνές Δίκαιο».

«Άλλο ο ικέτης και άλλο ο ηγέτης. Μην τα μπερδεύετε αυτά τα δύο» σημείωσε προς την κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζοντας για την ηγεσία της χώρας ότι έχει απαξιωθεί τόσο από τον Τραμπ όσο και από τον Ερντογάν.