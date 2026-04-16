Συζήτηση για κράτος δικαίου στη Βουλή: Αναμένεται ολομέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι έτοιμος για μια εφ΄όλης της ύλης επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή.

Αυτό αποφασίστηκε εξάλλου στις συσκέψεις που ξεκίνησαν από χθες το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη με τα στελέχη που σήκωσαν το βάρος των υποκλοπών όπως ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστος Κακλαμάνης.



Παρουσίαση στοιχείων για τις υποκλοπές από τον Ανδρουλάκη για να συνδέσει ΕΥΠ και Predator



Στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να αποδομήσει το μεταρρυθμιστικό προφίλ του Πρωθυπουργού, φέρνοντας τον στη θέση του απολογούμενου για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει στοιχεία για τις υποκλοπές, προσπαθώντας να συνδέσει τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ με αυτές από το predator ώστε να δείξει ότι πίσω και από τις δύο βρίσκεται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σε μεγάλο μέρος της τοποθέτησης του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέτει όλα τα τελευταία στοιχεία για τις υποκλοπές, με σημείο αναφοράς τον Τάλ Ντίλιαν που διέθετε το λογισμικό predator για παρακολουθήσεις.



Μετωπική ρωτώντας τον Κ. Μητσοτάκη για τα περί Νίξον και ελληνικού Watergate



Στο σημείο αυτό προκειμένου να έρθει σε μετωπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ρωτήσει ευθέως τον Πρωθυπουργό γιατί τον αποκάλεσαν Νίξον και γιατί ο Τάλ Ντίλιαν προειδοποίησε για ένα ελληνικό Watergate. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει να ασκήσει την μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, να δώσει απαντήσεις πάνω στην ατζέντα των υποκλοπών.



Εφ΄όλης της ύλης η επίθεση με υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη



Είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της προσωπικής επίθεσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη θα εμπεριέχουν πέρα από τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την υπόθεση που αφορά το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Για τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το ΠΑΣΟΚ θα θέσει θέμα για δύο διαδοχικούς διορισμούς του, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Ενώ ερώτηση θα γίνει και για την διαδοχή του από την σύζυγο του.



Στο επίκεντρο το αίτημα για εκλογές και η δημιουργία κλίματος



Ηχηρό και στο επίκεντρο της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα είναι το αίτημα για εκλογές, στη βάση των ανοιχτών θεμάτων για τα οποία θα ελεγχθούν στελέχη της κυβέρνησης. Με την πίεση αυτή εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κλίμα θα γίνει άκρως προεκλογικό, κάνοντας δύσκολο στην κυβέρνηση να φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο δίπολο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επενδύοντας στην πόλωση, στο επιτελείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περιμένουν στις επόμενες μετρήσεις να δουν την «βελόνα» των ποσοστών του κόμματος να κινείται περαιτέρω προς τα πάνω.



Επικοινωνία Ανδρουλάκη-Κακλαμάνη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: «Αν ζητούσε η κυβέρνηση αναβολή της συζήτησης, δεν θα λέγαμε όχι»



Εχθές και όταν έγινε γνωστή η μάχη που δίνει στον Ευαγγελισμό ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής για να μάθει για την κατάσταση της Υγείας του κ. Μυλωνάκη. Επεσήμανε επίσης στον Νικήτα Κακλαμάνη πως αν η κυβέρνηση ζητήσει την αναβολή της σημερινής προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, λόγω των κρίσιμων στιγμών το ΠΑΣΟΚ θα αποδεχθεί το αίτημα χωρίς να το καταγγείλει. Ωστόσο όπως υπογραμμίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη, διαψεύδεται οποιοδήποτε σενάριο αφορά αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αναβολή της συζήτησης. «Εμείς δεν ζητήσαμε αναβολή, αν το ζητούσε η κυβέρνηση από τον Πρόεδρο της Βουλής ανθρώπινα δεν θα λέγαμε όχι» επισημαίνουν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.



Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ ποντάρουν σε αυτή την μετωπική σύγκρουση, για την φθορά στο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη και την κίνηση της δικής τους βελόνας στα ποσοστά.