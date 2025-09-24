Πυρά Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Ανεπάρκεια, προχειρότητα και ερασιτεχνισμός για την συνάντηση με Ερντογάν - iefimerida.gr

«Προχειρότητα» και «ερασιτεχνισμό» καταλόγισε στο υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί, τονίζοντας ότι όλα της τα αφηγήματα για «ήρεμα νερά» με την Τουρκία και για τον «απομονωμένο Ερντογάν» είναι «κενά περιεχομένου».

«Ποια ήρεμα νερά; Την ακραία ρητορική την ακούσατε για την Κύπρο; Ήρεμα νερά είναι μόνο στην προπαγάνδα σας και να τα αποτελέσματα» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βαθμολόγησε με «κάτω από τη βάση» την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.«Στο μόνο που είστε πρωταγωνιστές είναι στην ταύτιση με τον Νετανιάχου. Σε θέση ακριβώς απέναντι από τα αισθήματα του ελληνικού λαού» σημείωσε, καλώντας την πλειοψηφία να φέρει προς επιβεβαίωση στη Βουλή το ψήφισμα του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, «για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ενώνουμε τη φωνή μας με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη», όπως είπε.

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να έρθει να τοποθετηθεί γιατί, όπως είπε, «η Βουλή δεν είναι πλυντήριο ποινικών ευθυνών». Κατηγόρησε την πλειοψηφία γιατί στην Εξεταστική «κάλεσε ως μάρτυρες τρεις ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αντί για τους ζωντανούς που έκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απευθύνοντας από τη μία έκκληση στους βουλευτές της πλειοψηφίας να σκεφτούν ως γονείς και να σταθούν δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, από την άλλη στράφηκε και πάλι κατά της κυβέρνησης, επειδή «δε σέβεται το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα που κάνει απεργία πείνας». Χαρακτήρισε δε «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» την απάντηση της κυβέρνησης ότι «δεν παρεμβαίνουμε στα της δικαιοσύνης» σχολιάζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε άλλη περίπτωση είχε στείλει επιστολή στον Ισίδωρο Ντογιάκο. «Τότε μπορούσατε να παρέμβετε και τώρα δεν μπορείτε; Εργαλειοποιείτε τη δικαιοσύνη και όταν οι αποφάσεις της δεν σας αρέσουν, δεν τις εφαρμόζετε» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι θα αγωνιστεί για να φύγει το καθεστώς που δεν σέβεται το άνθρωπο και για να γίνει παρελθόν το συντομότερο δυνατό αυτή η κυβέρνηση.

Υπερασπιζόμενος την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος σημείωσε προς τα κυβερνητικά έδρανα ότι «άρνηση της τροπολογίας θα είναι άρνηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Μιας επώδυνης πραγματικότητας». Αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενεργεί ως «τροχονόμος συμφερόντων» τραπεζών και funds, κατέληξε ότι «είναι αναγκαία η αλλαγή και αν δεν την κάνετε εσείς, θα την κάνει ο λαός στις επόμενες εκλογές. Θέλει δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισχυρό κοινωνικό κράτος, απάντηση στις ανάγκες του και στην ακρίβεια. Δεν αντέχει άλλη ακρίβεια - ούτε τη δίδυμη αδελφή της ακρίβεια, την πίεση του ιδιωτικού χρέους».