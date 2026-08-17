Τασούλας: Οι νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις των Καραλή, Σίσκου και Χρήστου προάγουν τον ελληνικό αθλητισμό - iefimerida.gr

Τα θερμά του συγχαρητήρια στους αθλητές Εμμανουήλ Καραλή, Απόστολο Σίσκο και Απόστολο Χρήστου απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τις πρόσφατες διακρίσεις τους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης.

Σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι νέες αυτές επιτυχίες προάγουν τον ελληνικό αθλητισμό και αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες.