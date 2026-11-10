Προεκλογική αντεπίθεση Ανδρουλάκη σε τρία μέτωπα -Οι περιοδείες σε περιοχές-κλειδιά, η μάχη με Τσίπρα και η κούρσα των ψηφοδελτίων - iefimerida.gr

Σε προεκλογικούς ρυθμούς ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τρεις στόχους μέσα στο Νοέμβριο: Να γράψει χιλιόμετρα σε περιοδείες, να συγκρούεται μετωπικά με την κυβέρνηση στη Βουλή δίνοντας έμφαση στο κόστος ζωής και να ανακοινώσει ένα σημαντικό μέρος των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ.



Θεσσαλία, Αχαΐα και Ήπειρος στο ημερολόγιο περιοδειών του Ανδρουλάκη -Η κόντρα με την ΕΛΑΣ



Μετά την Μεσσηνία και την Αρκαδία στο πρόγραμμα των περιοδειών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι η Θεσσαλία, η Αχαΐα και η Ήπειρος. Στη Θεσσαλία το ΠΑΣΟΚ θέλει να καταγράψει υψηλές επιδόσεις βασιζόμενο και στην εκλογή του περιφερειάρχη Κουρέτα με το δικό του χρίσμα. Ωστόσο η εξίσωση δεν είναι απλή καθώς στη Θεσσαλία σημαντική δυναμική θέλει να καταγράψει και ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο Δημήτρης Κουρέτας έχει ανοιχτούς διαύλους και με την ΕΛΑΣ.



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Η Αχαΐα που αποτελούσε πράσινο κάστρο και έπειτα εκλογική περιφέρεια υψηλών επιδόσεων για τον Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει επίσης πεδίο σύγκρουσης για την δεύτερη θέση. Έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δώσει στην περιοχή ιδιαίτερη έμφαση ποντάροντας στην δυναμική του Γιώργου Παπανδρέου και σε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρίνος Σκανδάμης, μέχρι πρότινος υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη με την ΕΛΑΣ και θα είναι για πρώτη φορά υποψήφιος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και η Ήπειρος έχει ενδιαφέρον για την μάχη της δεύτερης θέσης και την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ισχυρούς δεσμούς στην περιοχή αλλά και την επικείμενη υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη στα όπλα του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα επισκεφτεί την περιοχή θέλει να συγκροτήσει ισχυρό και ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Στην Πρέβεζα η υποψηφιότητα του πρώην Γραμματέα και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλου ανεβάζει τον κυβισμό του ψηφοδελτίου. Ενώ στα Γιάννενα απαιτούνται λεπτές ισορροπίες μετά από αποσύρσεις στελεχών που το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επαναπροσεγγίσει ή να τα αναπληρώσει με άλλα. Οι περιοδείες του Νίκου Ανδρουλάκη είναι στοχευμένες, καθώς δεν θέλει να αφήσει κενό πεδίο δράσης στους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά και στον κύριο ανταγωνιστή του στην κεντροαριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα.



Τέλη Νοεμβρίου ανακοινώνει ψηφοδέλτια το ΠΑΣΟΚ -Οι αναπόφευκτες συγκρίσεις με την ΕΛΑΣ

ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ θα κοντραριστούν άτυπα και στα ψηφοδέλτια. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει ένα σημαντικό μέρος των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ στις 22 Νοεμβρίου, ενώ μια εβδομάδα αργότερα στις 29 Νοεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δικούς του υποψήφιους σε πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Όπως είναι λογικό με τις ανακοινώσεις τόσο κοντά χρονικά, οι συγκρίσεις που θα γίνουν για την δυναμική των ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι αναπόφευκτες.



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Τροπολογία για το κόστος του ρεύματος καταθέτει σήμερα το ΠΑΣΟΚ -Τι θα περιλαμβάνει



Την ίδια ώρα στο επίπεδο των δράσεων η Βουλή συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς στην ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί τον χώρο για να δημιουργεί δίπολο με την κυβέρνηση. Μετά τις 120 δόσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει με το κόστος ζωής.

Σε αυτή τη βάση σήμερα θα κατατεθεί τροπολογία από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για το κόστος του ρεύματος.

Η τροπολογία θα εμπεριέχει:



-Αυτόματη μετάπτωση στο φθηνότερο «μπλέ» και θα μεταφέρει αυτόματα στο οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή όσους βρέθηκαν στο πράσινο χωρίς δική τους αίτηση.



-Πλήρη ελευθερία επιλογής με τον καταναλωτή να ενημερώνεται εγγράφως 30 ημέρες πριν. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αρνηθεί τη μετάβαση με ένα απλό τηλεφώνημα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία ποινή για 60 μέρες μετά.



-Διαφάνεια για όλους μέσω της δυνατότητας να παραμείνουν σε κυμαινόμενο τιμολόγιο, με τον λογαριασμό όμως να αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωναν αν είχαν σταθερό τιμολόγιο.



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Σύμφωνα με την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος, δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και δεν θα απαιτεί κρατικές επιδοτήσεις ή δημόσιες δαπάνες.

Η μετάβαση θα γίνεται στις τιμές που οι ίδιοι οι πάροχοι προσφέρουν ήδη στην ελεύθερη αγορά. Επίσης μέσω της σταδιακής εφαρμογής θα διασφαλίζεται η ομαλή αντιστάθμιση κινδύνου από τους παρόχους, αφού η μετάβαση θα μπορεί να γίνεται σε τρεις φάσεις με απόλυτη προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις υψηλές καταναλώσεις.