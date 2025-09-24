Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μανχάταν - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχτηκαν κατά την άφιξή του στην Αρχιεπισκοπή, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του Πρωθυπουργού, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, κ. Αέτιος.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ.