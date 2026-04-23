Le Parisien Μatin: Ο Μακρόν στην Ελλάδα, θα προτείνει να... ανταλλάξει τα 43 Mirage με 43 Rafale - iefimerida.gr

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα βρίσκεται το απόγευμα της Παρασκευής στην Ελλάδα και το Σάββατο μαζί με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», ενώ θα προχωρήσουν σε υπογραφή νέων συμφωνιών.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το πρωί του Σαββάτου Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» και στις 11:30 θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια δηλώσεις στον Τύπο.

Η συγκυρία της επίσκεψης Μακρόν στην Ελλάδα

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα έρχεται σε μία εποχή γεωπολιτικής αστάθειας σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με την Ελλάδα να είναι πυλώνας σταθερότητας για τη Δύση στην ευρύτερη περιοχή.

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των συμφωνιών που θα υπογράψουν Ελλάδα-Γαλλία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η επίσκεψη του Εμάνουελ Μακρόν δεν έχει απλώς τα χαρακτηριστικά μιας απλής διπλωματικής επίσκεψης κορυφής. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια νέα προσπάθεια να υπάρξει εμβάθυνση της στρατηγικής συμφωνίας Αθήνας-Παρισιού που υπεγράφη το 2021, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της άμυνας.



Πρόταση Μακρόν για... ανταλλαγή Mirage με Rafale -Τι αναφέρει γαλλικό δημοσίευμα

Δημοσίευμα της γαλλικής Le Parisien Matin (leparisienmatin.fr) αναφέρει ότι ο Εμανουέλ Μακρόν διαπραγματεύεται με την Αθήνα για την αγορά των υπαρχόντων ελληνικών Mirage με αντάλλαγμα να αγοράσει η Ελλάδα με ευνοϊκούς όρους Rafale.

Ο Μακρόν θέλει τα Mirage προκειμένου να τα στείλει στο μέτωπο στην Ουκρανία. Η όλη συμφωνία και το αν τελικά το Κίεβο θα λάβει τη βοήθεια εξαρτάται από τους οικονομικούς όρους και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής της Dassault που φτιάχνει τα Rafale.

Σημειώνεται, πάντως, ότι και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζει τρόπους για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα Mirage, με στόχο την ομογενοποίηση του στόλου, τη μείωση του κόστους υποστήριξης και προφανώς την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ισχύος.

Το γαλλικό δημοσίευμα -Το Παρίσι θα πάρει τα ελληνικά Mirage, θα τα στείλει Ουκρανία και η Αθήνα θα πάρει Rafale

Γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα:

«Το έργο βασίζεται σε μια σύνθετη βιομηχανική και στρατιωτική συμφωνία. Η Γαλλία προτείνει να αγοράσει ολόκληρο τον στόλο των Mirage 2000 της Ελλάδας, προκειμένου να τα αναδιατάξει στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης. Σε αντάλλαγμα για αυτή τη μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία , η Αθήνα θα επωφεληθεί από προτιμησιακούς όρους για την απόκτηση της τελευταίας γενιάς μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Αυτή η ανταλλαγή θα επέτρεπε στην Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιό της στο πλαίσιο του αμυντικού της σχεδίου "Agenda 2030", ενώ ταυτόχρονα θα απαλλοτριώσει αεροσκάφη των οποίων η συντήρηση καθίσταται δαπανηρή».

Η Ελλάδα διαθέτει 24 αεροσκάφη Mirage 2000-5 Mk II, ιδιαίτερα γνωστά για τις ικανότητές τους στην αναχαίτιση. «Επιπλέον, υπάρχουν 17 έως 19 παλαιότερα μοντέλα EGM/BGM, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως κρίσιμη πηγή ανταλλακτικών», γράφει το γαλλικό δημοσίευμα.

Σημειώνει, δε, ότι το πότε θα καταστεί δυνατό να μεταφερθούν τα ελληνικά Mirage στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα η Dassault θα μπορέσει να παραδώσει τα Rafale στην Ελλάδα, δεδομένου ότι τα βιβλία παραγγελιών του γαλλικού κατασκευαστή αεροσκαφών είναι ήδη γεμάτα με τεράστια διεθνή συμβόλαια.

Το γαλλικό δημοσίευμα αναφέρεται και στην πολιτική διάσταση της συμφωνίας αυτής. «Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η μαζική απόσυρση αεροσκαφών δεν θα δημιουργήσει κενό ασφαλείας έναντι των γειτόνων της στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση ζυγίζει προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά, καθώς η προστασία του Αιγαίου παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά της. Ωστόσο, το επικείμενο τέλος της τεχνικής υποστήριξης της Dassault για τα Mirage 2000-5, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, καθιστά τη μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία μια ιδιαίτερα ρεαλιστική επιλογή για τις αρχές στην Αθήνα», γράφει και προσθέτει:

«Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι αυτή η επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για τη συγκέντρωση ευρωπαϊκών πόρων. Συγκεντρώνοντας τη διαχείριση των στόλων των Mirage, το Παρίσι ελπίζει να δημιουργήσει έναν πραγματικά συνεκτικό συνασπισμό μαχητικών. Αυτή η μεταφορά ελληνικών Mirage στην Ουκρανία θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην τυποποίηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους Ουκρανούς πιλότους, οι οποίοι είναι ήδη εκπαιδευμένοι σε γαλλικά συστήματα μάχης».

Εξηγεί στη συνέχεια πόσο σημαντική θα ήταν για την Ουκρανία μια τέτοια ενίσχυση και θα οδηγήσει, κατά τους ειδικούς, την πιο σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορίας.

Μάλιστα αναφέρει ότι ο σχεδιασμός της Γαλλίας είναι να μεταφερθούν τα πρώτα ελληνικά Rafale στην Ουκρανία πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

«Παρά τα εμπόδια που σχετίζονται με τη βιομηχανική παραγωγή του Rafale, το Παρίσι βασίζεται σε ένα κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα παράδοσης για να ικανοποιήσει την Ελλάδα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μεταφορά ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Mirage στην Ουκρανία πριν από το τέλος του καλοκαιριού, επιτρέποντας έτσι την ταχεία επιχειρησιακή ανάπτυξη. Αυτός ο ελιγμός επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Γαλλίας στην παροχή τεχνολογικής υποστήριξης στην ουκρανική Πολεμική Αεροπορία», γράφει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει, δε, ότι η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί κατά την επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα. «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για τον καθορισμό των ακριβών οικονομικών όρων», γράφει, συμπληρώνοντας ότι «η Αθήνα απαιτεί εγγυήσεις άμεσης αποζημίωσης για να αποφευχθεί οποιοδήποτε κενό δυνατοτήτων».

«Το Κίεβο αναμένει τώρα με ανυπομονησία την τελική έγκριση από τις ελληνικές Αρχές, ελπίζοντας ότι αυτή η μαζική ενίσχυση θα βοηθήσει στην προστασία των πόλεών του και των ζωτικών υποδομών του από τις επίμονες εναέριες απειλές που μαστίζουν τη χώρα εδώ και μήνες. Το θέμα αυτό θα παραμείνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ειδήσεων μέχρι την αναμενόμενη ολοκλήρωσή του στα τέλη Απριλίου. Η μεταφορά ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Mirage στην Ουκρανία σηματοδοτεί έτσι την αρχή μιας νέας εποχής για τη μαχητική αεροπορία στην Ευρώπη», γράφει.