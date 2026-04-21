Προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων Μεγάρου Μαξίμου και «γαλάζιας» ΚΟ -Ποιοι είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους βουλευτές - iefimerida.gr

Σε δύσκολη άσκηση ισορροπιών εξελίσσεται για το Μέγαρο Μαξίμου η αυριανή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα πρώτα προεκλογικά διλήμματα θέτει η κυβέρνηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προτάσσει τη σαφή πολιτική διαφοροποίηση της ΝΔ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης επαναφέροντας το αφήγημα της σύγκρισης προγραμμάτων και θέσεων. «Από τη μια πλευρά υπάρχει ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και από την άλλη μεριά ένα κόμμα που μηδενίζει τα πάντα και θέλει να μας γυρίσει στο 1980», είπε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης και το 4ο προσυνέδριο της ΝΔ ο πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει ένα στοπ στη οξεία πολιτική αντιπαράθεση και τις προσωπικές επιθέσεις και να επικεντρωθεί στο «χαρτί» των μεταρρυθμίσεων που έχει δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει έως τις επόμενες εθνικές κάλπες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων του Μεγάρου Μαξίμου με τη «γαλάζια» ΚΟ

Σε αυτό το πλαίσιο το βλέμμα των συνεργατών του πρωθυπουργού στρέφεται αναπόφευκτα στην εξομάλυνση των σχέσεων του Μεγάρου Μαξίμου με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα που βρίσκονται σε περιδίνηση με την αυριανή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αποκτά χαρακτηριστικά δοκιμασίας. Περί τους 40 εκτιμώνται οι βουλευτές που δημόσια ή σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις τους εμφανίζονται προβληματισμένοι για την στάση που θα τηρήσουν, παρότι οι 11 συνάδελφοί τους έχουν ζητήσει οι ίδιοι την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας. Στην αυριανή διαδικασία το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία, αλλά ως είθισται στις άρσεις ασυλίας οι βουλευτές θα πράξουν κατά συνείδηση, με αρκετούς «γαλάζιους» να μην έχουν αποφασίσει ακόμη πως θα κινηθούν, αναμένοντας και τις τοποθετήσεις των «11» για να διαμορφώσουν συνολική εικόνα και το ενδεχόμενο μαζικών διαρροών να είναι ορατό.

Οι ενστάσεις εκείνων που σκέφτονται την αποχή από την διαδικασία ή την καταψήφιση των άρσεων έγκεινται στη διαπίστωση από πλευράς βουλευτών ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα κατά των βουλευτών που αναφέρονται στις δικογραφίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμούν πως οι συνομιλίες τους εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και υποχρεώσεων τους. Μάλιστα, στην επιχειρηματολογία τους ξεχωρίζουν ορισμένες περιπτώσεις που είτε οι βουλευτές δεν έχουν απευθείας συνομιλία, ή ερευνώνται για την προώθηση emails και την αποστολή sms προς την τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανοιχτή γραμμή με βουλευτές οι Χατζηδάκης-Χαρακόπουλος

Σε ανοιχτή γραμμή με αρκετούς βουλευτές βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης, και ο γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, που γίνονται αποδέκτες των προβληματισμών των βουλευτών επί της προσεχούς διαδικασίας, ενώ με μέλη της «γαλάζιας» ΚΟ τακτικά επικοινωνεί ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε εκφράσει «συνειδησιακό πρόβλημα» να ψηφίσει υπέρ των άρσεων ασυλίας, αφήνοντας μάλιστα σοβαρές αιχμές για την πρακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ στο ίδιο πνεύμα ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με «ηθικό και πολιτικό δίλημμα» ως προς το αν θα στηρίξει τις άρσεις ασυλίας, που έχουν ζητήσει οι εμπλεκόμενοι βουλευτές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εσωκομματικοί προβληματισμοί

Στο εσωτερικό της ΝΔ οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν από τους Γεωργιάδη και Βορίδη τόσο για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και για την αυριανή ψηφοφορία φαίνεται πως απολαμβάνουν αποδοχής από αρκετά μέλη της ΚΟ. Χαρακτηριστικό ήταν ότι την περασμένη Πέμπτη, στο περιθώριο της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης αποτέλεσαν «πόλο έλξης» για «γαλάζιους» στο εντευκτήριο, όπου υπήρξαν ζωηρά πηγαδάκια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το ζήτημα που είχε προκύψει με τον Μακάριο Λαζαρίδη που παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, δύο 24ωρα αργότερα.

Στον στόχο της εσωκομματικής ηρεμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από την περασμένη Πέμπτη κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια στην προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου, επιχείρησε να αποκρυσταλλώσει ολοκληρωμένα τις θέσεις της κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις, με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέχοντας στήριξη στους βουλευτές του και αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζητώντας γρήγορη εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων, ώστε να μην μένει ανοικτή σε εντυπώσεις ότι δεν είναι αντικειμενική. Στην κυριακάτικη μάλιστα ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα στους βουλευτές του: «Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για καθεμία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές ούτε σε δικαστές», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αποφασισμένος να μην ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Στέλιος Πέτσας, ενώ επίσης προβληματισμένος εμφανίστηκε χθες στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, δείχνοντας το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Πώς επηρέασε το κλίμα η υπόθεση Λαζαρίδη

Το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε χθες «αναπόφευκτη εξέλιξη» συνιστώντας να σταματήσουν οι προσωπικές επιθέσεις στο πρόσωπο του εφόσον υπέβαλε την παραίτησή του από το υπουργικό χαρτοφυλάκιο που του είχε ανατεθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην υφυπουργός Άγγελος Συρίγος μιλώντας στην ΕΡΤ εξέφρασε την άποψη ότι υπήρξε πολύ κακή διαχείριση εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη για το θέμα του τίτλου σπουδών και του διορισμού του ενώ για τις άρσεις ασυλίας τόνισε ότι« Οι ίδιοι οι βουλευτές θεωρούν ότι είναι αθώοι και δεν θέλουν να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους οποιαδήποτε υποψία. Το να μην τους στείλεις στη δικαιοσύνη, τους καταδικάζεις στο να σέρνεται πίσω τους αυτή η υποψία». Στο ίδιο μήκος κύματος ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος εκτίμησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 πως ο κ.Λαζαρίδης έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ διαφώνησε ανοιχτά με τις τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.