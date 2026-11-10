«Εντυπωσιακή η ασχετοσύνη του ξερόλα μπάρμπα»: Επίθεση Γεωργιάδη σε Βελόπουλο για την πρόταση προκαταρκτικής εις βάρος Τσίπρα - iefimerida.gr

«Ξερόλα μπάρμπα» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή το αίτημα του τελευταίου για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής εις βάρος του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας μιλά «εντυπωσιακή νομική αλλά και γενική ασχετοσύνη» του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, καθώς, όπως συμπληρώνει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βελόπουλος ζητά να ερευνήσει η Βουλή ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια δεν έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη.

«Το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τι να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμία εξυπνάδα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Είναι εντυπωσιακή η νομική αλλά και η γενική ασχετοσύνη του «ξερόλα μπάρμπα». Έκανε αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει να ερευνήσει η Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη. Τέτοια αδικήματα πλέον δεν υφίστανται διότι όλα τα σχετικά ενδεχόμενα αδικήματα έχουν παραγραφεί βάσει του Συντάγματος (άρθρο 86) όπως αυτό ίσχυε ως την Αναθεώρηση του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2020. Άρα η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει καμμία τέτοια Δίωξη πλέον, σε απλά Ελληνικά δεν έχει καμμία σχετική αρμοδιότητα.

Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει Δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής. Δεν συνδέεται δηλαδή με Προκαταρκτική Επιτροπή καθώς είναι αυτοτελές αδίκημα που έχει κριθεί ότι δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του πολιτικού. Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τί να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα.

