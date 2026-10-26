Σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη συνεχίζει την περιοδεία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Το πρόγραμμα για το διήμερο 27-28 Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο Κιλκίς.

Στις 11.15 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος - Νέα Σάντα.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί παραγωγικές μονάδες της περιοχής, τον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και τα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα - Εύζωνοι.

Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18.00 θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ).

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.