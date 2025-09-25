Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών - iefimerida.gr

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με σημαντικές συναντήσεις και ομιλίες στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα συναντηθεί σήμερα Πέμπτη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres.

Στις 11.45 ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

