Σε ρυθμούς ΔΕΘ η κυβέρνηση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα για μεσαία τάξη και επαγγελματίες -Τα έργα στη Θεσσαλονίκη και οι εκλογικές κινήσεις Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Ο πρώτος «πρωινός καφές» στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επιστρέφουν στο γραφείο τους στην Ηρώδου Αττικού.

Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη δεν περιλαμβάνει κάποια δράση, αλλά, αναμένεται να γίνουν οι πρώτες συσκέψεις για τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταδιακά η κυβέρνηση μπαίνει σε ρυθμούς κανονικότητας και ξεκινά η προετοιμασία για την άνοδο στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ. Το περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμο και απομένουν οι τελικές συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο για να κλειδώσει το τελικό πακέτο και να οριστικοποιηθούν οι εξαγγελίες. Όπως έχει γράψει το iefimerida.gr, τα μέτρα θα εστιάζουν στη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ωστόσο όλοι θα έχουν λαμβάνειν κάτι από την απόδοση της οικονομίας σε μία εκλογική χρονιά.

Τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας πολιτικής περιόδου, όπου ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει σε αδρές γραμμές τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου και να ζητήσει από τα μέλη του να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς στις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και τα ορόσημα που έχουν τεθεί ώστε στις 30 Σεπτεμβρίου να υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις 27 Αυγούστου ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, όπως παραδοσιακά συμβαίνει πριν τη ΔΕΘ και πιθανόν την επόμενη ημέρα να παραστεί στα εγκαίνια του σταθμού Μετρό στην Καλαμαριά, όπου οι δοκιμές προχωρούν με βάση το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου. Μαζί με το Fly Over και την ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ αποτελούν σημαντικά έργα για την πόλη και η κυβέρνηση θέλει να αναδείξει τη σημασία που αποδίδει στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται εκλογικά. Στις εκλογές του 2019 η ΝΔ πήρε 35,52%, σε αυτές του 2023 34,15% και στις ευρωεκλογές έκανε βουτιά στο 24,33%. Τα κόμματα στα δεξιά της προσέγγισαν το 22%, ενώ στις εκλογές της άνοιξης θα κατέλθουν στον εκλογικό στίβο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το κόμμα Σαμαρά, που θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στο κυβερνών κόμμα.

Παράλληλα με την περιοδεία του κ. Μητσοτάκη σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις στη Βόρεια Ελλάδα με τη συμμετοχή σχεδόν ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου και των βουλευτών της ΝΔ και στόχο να παρουσιάσουν το κυβερνητικό έργο σε κάθε πόλη και χωριό, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη.