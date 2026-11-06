Ανδρουλάκης: Το χαρτί της αυτοδιοίκησης, ο παράγοντας Σαμαρά και ο «πονοκέφαλος» της Αρκαδίας - iefimerida.gr

Σε προεκλογικούς ρυθμούς με περιοδείες σε Μεσσηνία και Αρκαδία κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και οι δύο νομοί έχουν το δικό τους πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που χθες μίλησε στις διεργασίες της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα παρουσίασε 5 δεσμεύσεις στους αυτοδιοικητικούς: Την οικονομική τους αυτοτέλεια, την θεσμική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, την αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων τους, την συμμετοχή τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών των δήμων. Οι δεσμεύσεις αυτές βασίζονται σε πάγια αιτήματα των αυτοδιοικητικών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη που μετρά ισχυρές δυνάμεις στην ΚΕΔΕ και στην παράταξη Δούκα να ποντάρει στην στήριξη των αυτοδιοικητικών.



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Η αυτοδιοίκηση ως ισχυρό χαρτί του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ΕΛΑΣ και η διεύρυνση με πρώην δημάρχους και νομάρχες



Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που στηρίζονται και στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ θεωρούνται ισχυρό χαρτί για τις εκλογές και συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην ΕΛΑΣ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας ακόμα και την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός δεν κατάφερε να αναπτύξει ισχυρό δίκτυο στην αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ ακόμα και στις χειρότερες για αυτό εποχές, διατήρησε υπολογίσιμες δυνάμεις σε δήμους και περιφέρειες. Το στοίχημα της επικράτησης του ΠΑΣΟΚ στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, αποτυπώνεται και στην διεύρυνση του.

Σε κάθε νέο κύμα ανακοινώσεων στελεχών που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ εμπεριέχονται αυτοδιοικητικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία φουρνιά ανακοινώσεων στελεχών στο πλαίσιο της διεύρυνσης, με τα μισά περίπου πρόσωπα που ανακοινώθηκαν να προέρχονται από την αυτοδιοίκηση. Ο Χάρης Δούκας στον δήμο της Αθήνας, ο Στέλιος Αγγελούδης στο δήμο της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Κουρέτας στην περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Σταύρος Αρναουτάκης θεωρούνται στην Χαριλάου Τρικούπη τα κεντροαριστερά σημεία αναφοράς.



Η Μεσσηνία, οι προσδοκίες για απώλειες της ΝΔ λόγω Σαμαρά η Αρκαδία στην μετά Κωνσταντινόπουλου κατάσταση και τα σενάρια για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ



Η Μεσσηνία δεν μπορεί να θεωρηθεί πράσινο κάστρο, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να αυξήσει τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή. Παράλληλα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια η ΝΔ θα υποστεί ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα σε βάρος της στον δρόμο προς τις εκλογές, καθώς είναι η γενέτειρα του Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης που έκλεισε την παρουσία του στην Καλαμάτα, μιλώντας εχθές το βράδυ σε νέους θα συνεχίσει στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας.



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Η εκλογική περιφέρεια αποτελεί γρίφο για το ΠΑΣΟΚ καθώς εκεί εκλεγόταν διαρκώς μέχρι τις τελευταίες εκλογές ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Από στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη έφτασε στη μετωπική σύγκρουση μαζί του, που οδήγησε και στην διαγραφή του από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Με αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να αναπληρώσει τις απώλειες από την απουσία Κωνσταντινόπουλου από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και να εξασφαλίσει την εκλογή βουλευτή.

Για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στα κεντροαριστερά πηγαδάκια διακινούνται κατά καιρούς διάφορα σενάρια που ξεκινούν από την ένταξη του στην ΕΛΑΣ και φτάνουν στην κάθοδο του στην αυτοδιοίκηση. Μέχρι στιγμής ωστόσο κανένα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο ίδιος ασχολείται με τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες κρατώντας μέχρι τώρα τα χαρτιά του κλειστά.