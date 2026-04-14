Προ ημερησίας στη Βουλή, την Πέμπτη, για υποκλοπές -Τα ανοιχτά θέματα Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα - iefimerida.gr

Ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει σήμερα στο γραφείο του από τα Χανιά, όπου πέρασε το Πάσχα, έχοντας να αντιμετωπίσει μία σειρά από ανοιχτά μέτωπα που δοκιμάζουν τις αντοχές κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή αποδείχθηκε προσωρινή και ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ στον οποίο προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδεινώνουν τις προβλέψεις για το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό δημιουργούν ανησυχία στην κυβέρνηση και στελέχη της αναγνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν νέα μέτρα ενίσχυσης που μπορεί να περιορίσουν τις δυνατότητες για ένα «γενναιόδωρο» πακέτο στη ΔΕΘ. Τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία που θα δημοσιευτούν την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου εκτιμάται πως θα δώσουν δημοσιονομική ανάσα, αφού αναμένονται μεγαλύτερα των προβλέψεων, όμως ένα νέο κύμα ακρίβειας μπορεί να εξανεμίσει πολύ γρήγορα τα όποια οφέλη των νέων μέτρων.

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διπλή πρόκληση για τον πρωθυπουργό

Σε αυτό το περιβάλλον, παγκόσμιας αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στο Ιράν, η οικονομία και η ακρίβεια αποτελούν τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, όμως, καλείται ταυτόχρονα να διαβεί το ναρκοπέδιο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες να φτάνουν η μία μετά την άλλη στη Βουλή, έχουν δημιουργήσει ρήγμα στις σχέσεις της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας με το Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ, οι υποκλοπές, που έχουν επανέλθει με ένταση στη δημόσια συζήτηση μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο, έχουν ανεβάσει την ένταση της αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός καλείται τις επόμενες ημέρες να διαχειριστεί και τα δύο μέτωπα χωρίς να υποστεί φθορά.

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης, θα επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοκιμασία της κοινωνίας στην πρακτική του ρουσφετιού που αναδεικνύεται από τις δικογραφίες και κατ’ επέκταση τη δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης που δεν αντιμετωπίστηκε επί των ημερών του και από την άλλη στις αντιδράσεις των βουλευτών του που υποστηρίζουν πως μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε κατηγορίες που δεν στοιχειοθετούνται. Αρμόδια στελέχη εκτιμούν πως πριν το τέλος του μήνα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της συσσωρευμένης έντασης. «Είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση τον Μάρτιο. Οι διεθνείς εξελίξεις οδήγησαν σε αναβολή, αλλά σύντομα θα βρεθεί ημερομηνία», όπως σημειώνουν.

Μητσοτάκης VS αντιπολίτευση: «Μάχη» στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου

Πριν το τετ α τετ με τους βουλευτές του ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αντιπολίτευση. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί στη Βουλή η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το Κράτος Δικαίου που είχε ζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Αιχμή της αντιπαράθεσης θα είναι η υπόθεση των υποκλοπών στην οποία επιμένει η αντιπολίτευση, η οποία επιδιώκει να βάλει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου και η διαβίβαση της δικογραφίας πίσω στον Άρειο Πάγο θα αξιοποιηθούν από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για να επιτεθούν στην κυβέρνηση και τους χειρισμούς της. Ενώ, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα οδηγήσει σε νέες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Το Μέγαρο Μαξίμου οχυρώνεται πίσω από το πόρισμα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, στο οποίο απέρριπτε την εμπλοκή κρατικών λειτουργών. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μία συνολική αποτίμηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στη μάχη με το "βαθύ κράτος".

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται εντός των επόμενων ημερών η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η παρουσίαση της έχει καθυστερήσει λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως η καθυστέρηση δεν συνεπάγεται επ’ αόριστον αναβολή. Αντιθέτως, στο προσεχές διάστημα θα δημοσιοποιηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας, σε μία προσπάθεια να ανακτήσει η κυβέρνηση τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων και να διαμορφώσει τη δική της ατζέντα που θα τη βοηθήσει να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση την οποία βρίσκεται.