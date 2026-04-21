Ανάρτηση Δένδια για το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 -«Ποτέ ξανά δικτατορία» -Η μαύρη 7ετία της Χούντας - iefimerida.gr

Σαν σήμερα, με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, επιβλήθηκε στην Ελλάδα επταετής δικτατορία -από τις μαύρες σελίδες στην Ιστορία της χώρας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με σημερινή ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Πενήντα εννέα χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία».

Ο Νίκος Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με σχετική φωτογραφία που αναγράφει «21 Απριλίου 1967 Ποτέ ξανά δικτατορία».

Η μαύρη 7ετία της Χούντας

Η δικτατορία των συνταγματαρχών στην Ελλάδα (1967-1974), γνωστή ως «επταετία», ήταν μια στρατιωτική δικτατορία που επέβαλε λογοκρισία, καταστολή και διώξεις.

Η Χούντα επιβλήθηκε με το στρατιωτικό πραξικόπημα στις 21 Απριλίου 1967 και κυβέρνησε με τέσσερις διαδοχικές κυβερνήσεις, με σημαντικότερες αυτές των Κωνσταντίνου Κόλλια και Γεωργίου Παπαδόπουλου.

Οι συνέπειές της ήταν τραγικές για τη χώρα: κατάλυση της δημοκρατίας, βασανιστήρια, εξορίες, η τραγωδία της Κύπρου, εμπορικό έλλειμμα, καθώς και κακές σχέσεις με τις περισσότερες δημοκρατικές χώρες πλην των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι πραξικοπηματίες την αποκαλούσαν «Επανάσταση της 21ης Απριλίου».

Η αρχή του τέλους

Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 και την αιματηρή καταστολή της, ένα νέο πραξικόπημα υπό τον Ιωαννίδη ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο, ισχυρό άνδρα του καθεστώτος έως τότε.

Στις 24 Ιουλίου 1974, αδυνατώντας η τελευταία κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης, προσκάλεσε από το εξωτερικό και διόρισε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ο οποίος και σχημάτισε τη λεγόμενη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και δρομολόγησε την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα.