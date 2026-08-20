Πού ποντάρει ο Ανδρουλάκης ενόψει ΔΕΘ για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ: Ενότητα στο εσωτερικό και πρόγραμμα «Ελλάδα 2030» - iefimerida.gr

H αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι προετοιμασίες συνεχίστηκαν και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με συνεδριάσεις των τομέων του κόμματος για τη συγκρότηση των προτάσεων που θα παρουσιάσει.

Η συνταγή του Ανδρουλάκη για τη ΔΕΘ και το μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ποντάρει στο να έχει η φετινή του ομιλία στη ΔΕΘ περισσότερα οραματικά στοιχεία για την Ελλάδα του 2030 και όχι απλώς μια δέσμη μέτρων. Ενώ κύριο στοίχημα αποτέλεσε η συμμετοχή όλων των κορυφαίων στελεχών του κόμματος στη διαμόρφωση του προγράμματος που θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη.

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Με τις κινήσεις αυτές δείχνει να λαμβάνει υπόψιν του την κριτική που έγινε στην περσινή ΔΕΘ για έλλειψη οραματικών στοιχείων στην ομιλία του και περιορισμένη συμβολή των στελεχών του κόμματος στη διαμόρφωση των θέσεων. Με τη συνταγή αυτή δίνεται παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η ΔΕΘ έχει σε κάθε περίπτωση προεκλογικό χαρακτήρα και μάλιστα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με ένα γεμάτο καλάθι μέτρων από τα οποία κάποια θα ξεχωρίζουν ως εκπλήξεις. Δεν επιθυμούν ωστόσο να παρουσιάσουν αντίμετρα, αλλά ένα δικό τους σχέδιο διακυβέρνησης, χωρίς να ετεροπροσδιορίζονται από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να διαμορφωθεί μια καθαρή εικόνα διπόλου με τη ΝΔ σε προγραμματικό επίπεδο, με το ΠΑΣΟΚ να αποτελεί το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έτοιμα να το εφαρμόσουν. Σε αυτό το πλαίσιο το μήνυμα για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα θα κυριαρχεί μαζί με τις αναφορές για την Ελλάδα του 2030.

Αφορμή πολέμου για το ΠΑΣΟΚ η επιλογή Τσίπρα να μπει σφήνα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Την ίδια ώρα μόνο απαρατήρητες δεν περνούν από τα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ειδικά η επιλογή του να εμφανιστεί στη ΔΕΘ μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στελέχη από το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη περιγράφουν τη συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού ως αντιθεσμική και του χρεώνουν προθέσεις να μετατρέψει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχολιαστή των δικών του εξαγγελιών.

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Το «σπάσιμο» της κοινοβουλευτικής σειράς με τον Αλέξη Τσίπρα να επιχειρεί να προσπεράσει και στη ΔΕΘ τον Νίκο Ανδρουλάκη αποτελεί αφορμή πολέμου για το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο έχει αποφασιστεί από τώρα να μην δοθεί χώρος και χρόνος από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ΕΛΑΣ, αλλά, αντιθέτως, να απαντήσει μόνο με μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι εκτιμούν ότι ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα να μετατρέψει σε σχολιαστή του τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα πέσει στο κενό, ενώ το δίπολο με τη ΝΔ σε επίπεδο προγραμμάτων θα κυριαρχήσει.

Το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ -Ανοίγει ο δρόμος για την Κασιμάτη μετά τη διαγραφή της

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν στα μέσα του Σεπτεμβρίου μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Σε αυτές στη Χαριλάου Τρικούπη ελπίζουν να έχει μειωθεί η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, ώστε το ντέρμπι για τη θέση του αντίπαλου δέους της ΝΔ να παραμείνει ανοιχτό. Από το φθινόπωρο θα προχωρήσουν και οι υπόλοιπες πολιτικές «μεταγραφές» με τον Νίκο Ανδρουλάκη να χειρίζεται προσωπικά τις περιπτώσεις των βουλευτών που έρχονται από άλλα κόμματα. Σε αυτήν τη φάση και ειδικά μετά τη διαγραφή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει ακόμα πιο ευνοϊκά ο δρόμος της Νίνας Κασιμάτη για την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ.