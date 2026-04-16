Πότε θα συνεδριάσει η ΚΟ της ΝΔ: Συνταγματική αναθεώρηση, ΟΠΕΚΕΠΕ και προβληματισμοί βουλευτών στην ατζέντα - iefimerida.gr

Τη μεθεπόμενη εβδομάδα και μετά τη συζήτηση στις 22 Απριλίου στην Ολομέλεια της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Αντικείμενο της επικείμενης συνεδρίασης θα είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση και η συζήτηση γύρω από τις προτάσεις που έχουν ήδη καταθέσει 50 βουλευτές, ανταποκρινόμενοι στην επιστολή του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ο Κ. Μητσοτάκης άνοιξε επίσημα τη συζήτηση για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας.

Ποια είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ

Κατόπιν συνεννόησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμο Χαρακόπουλο, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες του μήνα, με επικρατέστερη ημερομηνία την 30ή Απριλίου.

Κοινοβουλευτικές πηγές έλεγαν στο iefimerida ότι η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στο ζήτημα της Αναθεώρησης του Συντάγματος και τις υποβληθείσες προτάσεις των βουλευτών της ΝΔ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση και προεξοφλώντας ότι θα τεθούν συνολικά οι προβληματισμοί ορισμένων βουλευτών, κυρίως της επαρχίας, για τους κεντρικούς χειρισμούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εντός Μαΐου η ΝΔ θα εκκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, ανακοίνωσε ότι εντός Μαΐου η ΝΔ θα εκκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων, προτείνοντας θεσμικές τομές, ενώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας έως τις εκλογές.

Τις προηγούμενες ημέρες, πάντως, βουλευτές της ΝΔ εξέφραζαν σε συνομιλίες τους ανησυχία για το κλίμα που εισέπραξαν στις εκλογικές τους περιφέρειες κατά τις πασχαλινές διακοπές, και εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για τις αποστάσεις του αγροτικού κόσμου από την κυβέρνηση, λόγω και των τελευταίων εξελίξεων στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χάσμα ανάμεσα στο Μαξίμου και τη «γαλάζια» ΚΟ

Στελέχη της ΝΔ παρατηρούσαν χάσμα ανάμεσα στο Μαξίμου και τη «γαλάζια» ΚΟ, ενώ στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος υφέρπει ολοένα και πιο έντονα η δυσαρέσκεια για το λεγόμενο «τσουβάλιασμα» όλων των βουλευτών τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με αρκετά μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να εκτιμούν ότι είναι «απροστάτευτοι» και να εκφράζουν παράλληλα προβληματισμό για την πρακτική που ακολουθείται από τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, που κατά ορισμένους ενδέχεται να οδηγήσουν σε «ποινικοποίηση» της πολιτικής δραστηριότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, μέλη της ΚΟ παρατηρούν αστοχίες στη διαχείριση των κρίσεων που ανακύπτουν, φέροντας ως παράδειγμα, πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ την ίδια ώρα, όπως λένε σε συνομιλίες τους, ορισμένοι, ακόμη και μέσα από την κυβέρνηση, τους «κουνούν το δάχτυλο» για το πελατειακό κράτος, με τους βουλευτές να γίνονται αποδέκτες έντονης κριτικής, σηκώνοντας δυσανάλογα πολιτικό βάρος.

Επί τάπητος και ενώπιον του πρωθυπουργού οι προβληματισμοί των βουλευτών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στην επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι προβληματισμοί των βουλευτών ενώπιον του πρωθυπουργού, με τη συγκεκριμένη συζήτηση να αναμένεται να λειτουργήσει ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για το τεταμένο κλίμα στη Νέα Δημοκρατία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ομιλία του στη Βουλή επισήμανε ότι «είναι άλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτη ο οποίος έρχεται στο πολιτικό του γραφείο και τελείως άλλο μία αποδεδειγμένη παρανομία, πολύ περισσότερο όταν εδώ δεν έχουμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση με πολιτικό χρήμα».

Ακόμη, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την απόφαση των βουλευτών του κόμματός του να ζητήσουν από τους συναδέλφους τους την άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας, ενώ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων. «Να αποφανθεί ποιους και με τι κατηγορίες θα στείλει τελικά στο ακροατήριο, να αποφασίσει αν πρόκειται να αρχειοθετήσει κάποιες υποθέσεις, και με αυτόν τον τρόπο να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της», τόνισε ο πρωθυπουργός.