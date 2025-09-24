Πόσο θα ταράξει τα νερά ένα «Κόμμα Καρυστιανού»; - iefimerida.gr

Την «Πλεύση Ελευθερίας» της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, την έχουμε χαρακτηρίσει (δηλαδή το κόμμα το ίδιο μας… το επέβαλλε με την πολιτική και την θεματολογία που ακολουθεί…) ως μονοθεματική, αφού σχεδόν αποκλειστικά στριφογυρίζει στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Αυτό φούντωσε τα δημοσκοπικά ποσοστά της, κάθε φορά που συγκυριακά ή… υποβοηθούμενα έρχεται στην επικαιρότητα.



Τι να σκέφτεται, άραγε, η πολιτική αρχηγός που την χαρακτηρίζουν ως «ιέρεια των Τεμπών», με το (ορθάνοικτο…) ενδεχόμενο να εμφανισθεί στο πολιτικό σκηνικό άλλο ένα «κόμμα Τεμπών», ακόμη ένα συναφές μονοθεματικό κόμμα με επικεφαλής την «αυθεντική Πασιονάρια» της τραγωδίας Μαρία Καρυστιανού; Το να συμπήξουν τις δυνάμεις τους αυτά τα δύο πολιτικά σχήματα, θα πρέπει να θεωρείται μάλλον απίθανο, όχι μόνο εξ αιτίας του χαρακτήρα και της προσωπικότητας μιας εκάστης, αλλά και του γεγονότος ότι θα αναζητούν δυνάμει ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή, κάτι που συνήθως στην πολιτική πρακτική δεν καταλήγει σε… πρόσθεση δυνάμεων, αλλά σε διαίρεση.



Η κ. Καρυστιανού, που δημοσκοπικά καταγράφεται περί το 25% (Interview), έχει αποκλείσει την πιθανότητα ένταξής της σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα. Που σημαίνει ότι σε περίπτωση απόφασής της να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό θα γίνει με αποκλειστικά δικό της κόμμα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πιθανότατα θα φέρει ευρύτερες ανακατατάξεις, όχι μόνο για την ύπαρξη της «Πλεύσης Ελευθερίας», για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της «Νέας Αριστεράς» αλλά και τις αντιδράσεις και εξελίξεις που θα σημειωθούν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ . Η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, να σημειώσουμε, προειδοποίησε στελέχη και ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, «προσοχή, να μην γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου…»!



Η ΝΔ δεν πολυαπασχολείται άμεσα με το θέμα. Είναι εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού να κόψει ψήφους από το κυβερνών κόμμα, ενώ από την άλλη ή όποια δύναμη οπαδών και ψηφοφόρων από τα κόμματα που ανέφερε η κ. Διαμαντοπούλου σημειώσει πτώση, μάλλον λογικά αναμένεται να την ευνοήσει -κυρίως του ΠΑΣΟΚ.

Το ενδιαφέρον είναι, ότι όσο (και για όσο…) το θέμα των Τεμπών συντηρείται στην επικαιρότητα (έστω και σε φθίνοντες ρυθμούς), κυρίως από την κ. Κωνσταντοπούλου, ωφελημένη θα είναι η κ. Καρυστιανού, παρά το γεγονός ότι το ύφος και η ιδιοσυγκρασία της δεν τις επιτρέπουν τον οξύ τόνο του λόγου της προέδρου Ζωής- και αυτό μπορεί να εκτιμηθεί και ως πλεονέκτημά της.



Θα αναρωτηθεί κάποιος: «μα καλά, είναι δυνατόν τα Τέμπη να διατηρηθούν στην επικαιρότητα για τα επόμενα δυο χρόνια μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές, και δη σε τέτοια ένταση που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της κάλπης;». Δύσκολο, αλλά μέλλει να αποδειχθεί. Την μια οι αιτήσεις για εκταφές, την άλλη όλο και κάποια νέα στοιχεία θα έρχονται στο προσκήνιο, την Τρίτη όλο και κάποιες εμπλοκές εντυπώσεων που θα υπάρξουν στην συζήτηση του θέμα στην εξεταστική, καθιστούν εξαιρετικά παρακινδυνευμένες τις όποιες προβλέψεις.



Η κ. Καρυστιανού και το επιτελείο (πάντα μιλάει σε πληθυντικό βαθμό…) που έχει οργανώσει σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους με προσοχή και μεθοδικότητα. Εκμεταλλεύεται παραγωγικά την όποια εξέλιξη προκύπτει στο θέμα και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να ενταχθεί και η στρατηγική του να παραμένει ανοικτό το ζήτημα της σύστασης… αυθεντικού «κόμματος Τεμπών», με εμβληματική αρχηγό.