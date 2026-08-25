Πόσο rebranding αντέχει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας - iefimerida.gr

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να τοποθετηθεί ως μοναδικός αντίπαλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμα και αν κάποιες φορές χρειάζεται να κάνει στην άκρη το rebranding.

Παράλληλα στέλνει μήνυμα και στον Νίκο Ανδρουλάκη πως η ΕΛΑΣ έχει αναλάβει ήδη το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό έκανε με τις δηλώσεις πως «υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα» και ότι «η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής».

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Δημοσκοπικά τουλάχιστον αυτό ισχύει, αφού ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, όμως παραμένει πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ από ό,τι στη ΝΔ, η οποία είναι σταθερά πρώτη και με διαφορά.

Ισως γι' αυτό τώρα επιστρατεύει όρους με τους οποίους λειτουργούσε στο παρελθόν, ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από το rebranding δηλαδή. Τότε που πολλές φορές υπερέβαινε τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, χρησιμοποιώντας περισσότερο πλαίσιο σύγκρουσης και αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη θεσμικότητα.



Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη ΔΕΘ, αναμένεται να σπάσει μία παράδοση 10ετιών, αφού θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την κυβερνητική πλευρά, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για απρέπεια και αλαζονεία λέγοντας πως «ο κ. Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης”, οι αντιδράσεις του κόσμου κυμαίνονται από την απαξίωση έως τις υπενθυμίσεις τραγελαφικών καταστάσεων». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε έτσι να δείξει πως ο Αλέξης Τσίπρας, αν και διαφημίζει με κάθε ευκαιρία το περίφημο rebranding, δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει από το δικό του παρελθόν.

Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πάντως σημειώνουν, σε υψηλούς τόνους, ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει τόσο μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης, που τίποτα δεν μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα» και πως «τρέμει τη σύγκριση».

Τι ισχύει τελικά το γνωρίζει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι στενοί συνεργάτες του, όμως φαίνεται πως πίσω από την κίνηση να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου και να προηγηθεί της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (5 Σεπτεμβρίου) κρύβονται τουλάχιστον δύο λόγοι.



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Ο πρώτος είναι για να προλάβει τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού από την απάντηση της ΕΛΑΣ φαίνεται να πιστεύουν πως μέσω ενός νέου «προγράμματος Θεσσαλονίκης» θα αποδυναμώσουν τα προς άμεση υλοποίηση μέτρα υπέρ της μεσαίας τάξης που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.



Ο δεύτερος λόγος είναι πως για ακόμη μία φόρα θα βγει μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα μοιράζει απλόχερα δεσμεύσεις περί δίκαιης αναδιανομής του πλούτου, μειώσεις φόρων, καταπολέμησης της ακρίβειας κ.λπ., ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην Κρήτη κάνοντας βουτιά στο παρελθόν για να επιστρατεύσει την παρακαταθήκη του Ανδρέου Παπανδρέου σε μια ύστατη προσπάθεια να κουνήσει τη βελόνα.

Όποιοι όμως και να είναι οι λόγοι που ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αποφάσισε να εμφανιστεί πριν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, δεν δείχνουν σίγουρα σημάδια πολιτικού πολιτισμού, σεβασμού στους έστω και άτυπους κανόνες και έτσι εύλογα τίθεται το ερώτημα πόσο rebranding αντέχει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας.