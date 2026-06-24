Πώς στήθηκε η «σκιώδης κυβέρνηση» Τσίπρα: Oι παρασκηνιακές διεργασίες και τα πρόσωπα που κρατήθηκαν μυστικά - iefimerida.gr

﻿Πίσω από τη συγκρότηση της «σκιώδους κυβέρνησης» Τσίπρα προηγήθηκαν μήνες επαφών και παρασκηνιακών διεργασιών που οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπορεί ορισμένα από τα ονόματα που συμμετέχουν στη νέα δομή τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να είχαν ήδη διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο αρκετές από τις τελικές επιλογές κρατήθηκαν μέχρι τέλους ως επτασφράγιστο μυστικό.

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Σύμφωνα με πηγές κοντά στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, η συγκρότηση της «σκιώδους κυβέρνησης» δεν ήταν μια διαδικασία της τελευταίας στιγμής. Αντιθέτως, πριν καν τεθεί ως ζήτημα είχαν προηγηθεί πολύμηνες επαφές, διαδοχικές συζητήσεις και στοχευμένες προσεγγίσεις προσώπων που δεν προέρχονται κατ’ ανάγκη από τον στενό κομματικό σωλήνα, αλλά διαθέτουν κοινωνική αναφορά, επαγγελματική διαδρομή και τεχνοκρατική επάρκεια.

Ένα από τα πρόσωπα-έκπληξη ήταν ο Θωμάς Μόσχος. Παρότι ο γνωστός κτηνοτρόφος από την Καστοριά και ιδιαίτερα δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα διατηρούσε εδώ και καιρό επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις του χειμώνα, δεν είχε γίνει γνωστό ότι βρισκόταν στους κύκλους του νέου εγχειρήματος. Η επιλογή του στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να ανοίξει διαύλους με τον πρωτογενή τομέα και με πρόσωπα που έχουν απευθείας επαφή με την παραγωγή.

Ιδιαίτερο παρασκήνιο έχει και η περίπτωση του Μαρίνου Σκανδάμη. Αν και φαινομενικά η συμμετοχή του στο σχήμα εμφανίστηκε ως μεταγραφή της τελευταίας στιγμής από το ΠΑΣΟΚ, καλά πληροφορημένες πηγές επιμένουν ότι η μετακίνησή του προς την ΕΛ.Α.Σ είχε αποφασιστεί εδώ και καιρό. Το πρόβλημα, όπως λένε οι ίδιες πηγές, ήταν περισσότερο το timing. Λόγω κακής συνεννόησης, η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για τη δημοσιοποίηση της μετακίνησης δεν ήταν η καλύτερη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση μιας αιφνιδιαστικής πολιτικής μεταγραφής.

Αντίθετα, στην περίπτωση του Αργύρη Μπεντενιώτη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελική συγκατάθεση ήρθε σχεδόν στο παρά πέντε. Ο δικηγόρος, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ίδια δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα του, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη, φέρεται να είχε επιφυλάξεις λόγω αυξημένου επαγγελματικού φόρτου. Κατά τις ίδιες πηγές, ήρθε πιο κοντά στο νέο εγχείρημα μέσω του Μιχάλη Καλογήρου, πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης Τσίπρα, επίσης δικηγόρου στο επάγγελμα και σταθερού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού τα τελευταία χρόνια.

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Οι 18 γυναίκες στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα

Ενισχυμένη είναι και η γυναικεία παρουσία στη «σκιώδη κυβέρνηση». Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί, σύμφωνα με συνεργάτες του, να δώσει το στίγμα μιας πιο φρέσκιας και συμπεριληπτικής πολιτικής πρότασης, με 18 γυναίκες να αναλαμβάνουν καίριο ρόλο σε νευραλγικές θέσεις.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη στον τομέα Εργασίας, η Ιωάννα Λαλιώτου στον τομέα Παιδείας, η Βασιλική Τσίκλη στον Αθλητισμό, η Εύα Ρέντζου στον Πολιτισμό, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και η Φανή Κουντούρη στην Κοινωνική Πολιτική, η Φωτεινή Παγκάλου στη Στεγαστική Πολιτική, η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή στον τομέα Δικαιοσύνης, η Φωτεινή Μπακαδήμα στον Τουρισμό, η Μαρία Καμμά στη Νησιωτική Πολιτική, η Πένυ Αντωνίου στην Ενέργεια και το Περιβάλλον, η Βανέσσα Κατσαρδή στην Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και η Φανή Γιωτάκη στη Μεταναστευτική Πολιτική, η Γραμματή Πάντζιου στην Ψηφιακή Πολιτική, η Ζωρζέττα Λάλη στις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και η Κατερίνα Μπέρδου στην Άμυνα.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με πηγές κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι να προβληθούν πρόσωπα με διαδρομή, επαγγελματικό αποτύπωμα και κοινωνική εμπειρία, αλλά και να σηματοδοτηθεί ότι το νέο εγχείρημα δεν θα αναπαράγει αποκλειστικά παλιές κομματικές επετηρίδες.

Η λογική της «κυβέρνησης βιογραφικών»

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα περιγράφουν τη νέα ομάδα ως μια «κυβέρνηση βιογραφικών». Πρόκειται για πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις, επιστημονική κατάρτιση, κοινωνική αναφορά και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς που καλούνται να υπηρετήσουν.

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Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για στελέχη που επιλέχθηκαν αποκλειστικά με κομματικά κριτήρια, αλλά για ανθρώπους από την πραγματική οικονομία, την πανεπιστημιακή κοινότητα, την αυτοδιοίκηση, τη Δικαιοσύνη, τον πρωτογενή τομέα, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ελεύθερες επαγγελματικές τάξεις.

Η παρουσία τεχνοκρατών, επιστημόνων, αγροτών, επιχειρηματικών στελεχών, δικαστικών λειτουργών και ανθρώπων με διακριτή επαγγελματική πορεία αποτυπώνει, σύμφωνα με τους ίδιους συνομιλητές, την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει ένα σχήμα προγραμματικής ετοιμότητας και όχι έναν μηχανισμό κομματικής ανακύκλωσης.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά συνεργάτες του, ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει για ακόμη μία φορά να δώσει πολιτικό χώρο και ευθύνη σε νέα πρόσωπα που διαθέτουν γνώση, διάθεση προσφοράς και όρεξη να εργαστούν για την κοινωνία. Πρόσωπα που, ανεξάρτητα από την πολιτική τους αφετηρία, εκπροσωπούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και φιλοδοξούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.