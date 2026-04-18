Πώς ήρθε σήμερα η παραίτηση Λαζαρίδη για το «πτυχίο» -Όλο το παρασκήνιο - iefimerida.gr

Προδιαγεγραμμένη και αναπόφευκτη χαρακτηρίζουν βουλευτές της ΝΔ την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ορισμένοι μάλιστα εκτιμούν ότι άργησε και δημιούργησε αχρείαστη εσωστρέφεια και πολιτική φασαρία, εν μέσω μιας δυσχερούς συνθήκης για την κυβέρνηση.



Τις τελευταίες δέκα ημέρες ο ίδιος ο Μ. Λαζαρίδης και κυβερνητικά στελέχη διαμήνυαν ότι παρά την έντονη φημολογία και την πολιτική πίεση για τον διορισμό του ως ειδικός επιστήμονας το 2007 δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του από το κυβερνητικό σχήμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση της Μπακογιάννη για τον Μ. Λαζαρίδη

Tα περιθώρια για τον απερχόμενο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στένεψαν αφόρητα μετά τις δηλώσεις της πρώην Υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη στην τηλεόραση του Mega το πρωί του Σαββάτου, που εκτίμησε ότι «τώρα έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του». Η κ.Μπακογιάννη αποκρίθηκε θετικά στην ερώτηση αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού ο κ.Λαζαρίδης, ενώ πρόσθεσε ότι αυτό θα ήταν καλό «και για την προστασία του ίδιου».

«Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρώην Υπουργός και πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι πρόκειται για κάτι παράτυπο».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος η δημόσια προτροπή της Ντόρας Μπακογιάννη για την παραίτηση του κ.Λαζαρίδη από τη θέση του Υφυπουργού αποτέλεσε το «τελειωτικό χτύπημα» για την σύντομη υπουργική θητεία του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εκτιμήθηκε ότι μετά την παρέμβαση της κ.Μπακογιάννη για το ζήτημα που από εδώ και περίπου δέκα ημέρες είχε θέσει σε περιδίνηση την κυβέρνηση, θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου και θα ακολουθούσαν αντίστοιχες αιχμηρές δηλώσεις από γαλάζιους βουλευτές, που θεωρούσαν ότι η παραμονή Λαζαρίδη στο Υπουργείο δίνει την ευκαιρία στην ανιπολίτευση να σέρνει την κυβέρνηση σε μια αδιέξοδη κατάσταση και να εξαπολύει πυρά προσωπικά κατά του ίδιου του πρωθυπουργού.

Το τηλεφώνημα που έφερε την παραίτηση Λαζαρίδη

Από την πλευρά του ο κ.Λαζαρίδης τα τελευταία 24ωρα βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση της νέας κρίσης που είχε ανακύψει. Το πρωί του Σαββάτου ωστόσο ο τέως - πλέον - υφυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από συνεννόηση με το Μαξίμου.



Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια υπόθεση που αρχικά ήταν «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» για το πρωθυπουργικό επιτελείου καθώς ο κ.Λαζαρίδης ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού στις 4 Απριλίου, ενώ το ζήτημα με τον τίτλο σπουδών του και τον διορισμό του στο Υπ.Παιδείας το 2007 ανέκυψε λίγες ημέρες αργότερα στις 9 του μήνα. Στελέχη του Μεγάρο Μαξίμου εκτίμησαν τότε ότι το ενδεχόμενο παραίτησης πέντε ημέρες μετά από την ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων, θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά, και διαβεβαίωναν ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του κ.Λαζαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα.



Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης έδειχνε πως το θέμα δεν «ξεφούσκωνε» και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτικής ομάδα είχε δεχτεί ισχυρό πλήγμα στο προφίλ της και στο γενικότερο αφήγημα της αριστείας. Από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση είχε δώσει δείγματα γραφής πως δεν θα άφηνε το θέμα να «ξεχαστεί» και στελέχη των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επανέρχονταν με κάθε ευκαιρία στο «πτυχίο Λαζαρίδη» ασκώντας πίεση στο Μέγαρο Μαξίμου, που επιχειρεί επανεκκινήση μέσω θεσμικών πρωτοβουλιών και απορρίπτει την τοξική πολιτική αντιπαράθεση. Σε αυτό το πνεύμα, η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη κρίθηκε ως μονόδρομος για να πέσουν οι τόνοι στη δημόσια συζήτηση, αλλά και το εσωτερικό της γαλάζιας ΚΟ, που τόσο εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και εξαιτίας του διορισμού Λαζαρίδη, ήταν στα κάγκελα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγές στη ΝΔ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Λαζαρίδη

Πηγές από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας τόνισαν στο iefimerida ότι η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη ήταν επιβεβλημένη έπειτα από την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση και ότι ο βουλευτής της ΝΔ δεν μπορούσε να σταθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών.

Αρκετοί μάλιστα σχολίαζαν ότι οι χειρισμοί από τον ίδιο τον Μακάριο Λαζαρίδη ήταν προς την λάθος κατεύθυνση σχολιάζοντας αρνητικά το ύφος και την συνολική παρουσία του στην τηλεόραση του OPEN την περασμένη Τρίτη, που πυροδότησε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι ο κ.Λαζαρίδης με ανάρτησή του απολογήθηκε για τον τρόπο που τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη συνέντευξη.



Άλλοι γαλάζιοι κοινοβουλευτικοί σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές τους παρεμβάσεις είχαν λάβει αποστάσεις από τις δηλώσεις Λαζαρίδη, ενώ στις μεταξύ τους συζητήσεις σχολίαζαν το «θολό» τοπίο που επικρατεί γύρω από την υπόθεση. «Δεν ξέρουμε τί να πούμε», έλεγαν χαρακτηριστικά.



Ο βουλευτής Στέλιος Πέτσας είχε ασκήσει κριτική στον επικοινωνιακό χειρισμό του Μακάριου Λαζαρίδη για το ζήτημα. «Το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Μακάριος Λαζαρίδης το 2007 και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση» είχε δηλώσει ο κ. Πέτσας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βουλευτές έλεγαν σε συνομιλίες τους ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν παραιτηθεί βουλευτές που εμπλέκονται στη δικογραφία επειδή προώθησαν ένα mail ή έστειλαν ένα SMS και να παραμένει στην κυβέρνηση συνάδελφός τους που παραδέχθηκε ότι υπήρξε παρατυπία στον διορισμό του το 2007.

Ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες καταγραφόταν απροθυμία από τους γαλάζιους βουλευτές να βάλουν πλάτη στον κ.Λαζαρίδη στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Ειδικά μετά την ανάρτηση του κ.Λαζαρίδη την περασμένη Πέμπτη και λίγο πριν τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου ο βουλευτής με ανάρτησή του δήλωσε ότι επιθυμεί τον έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εκείνον ποσών, σε μια κίνηση με στόχο να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και να ηρεμήσει τα πνεύματα, που ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να πέσουν οι τόνοι. Αρκετοί μάλιστα εκτιμούσαν ότι η υπόθεση «Πτυχίο Λαζάριδη» θα έχει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση και τη ΝΔ, από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ετοιμάζονταν να θέσουν σε υψηλούς τόνους το ζήτημα ενώπιον του πρωθυπουργού στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, στις 30 Απριλίου.



Λίγα 24ωρα νωρίτερα αίσθηση είχε προκαλέσει και η αναφορά της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου που αναφερόμενη στην υπόθεση του συναδέλφου της σημείωσε: «Θα 'θελα εγώ σαν Δόμνα, που έχω πάει σε ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, ο συνάδελφός μου να έχει ένα καλύτερο πτυχίο; Ναι, θα το ήθελα. Μπορώ να πω κάτι που ήταν κακός μαθητής; Όχι, δεν μπορώ να πω».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 24ωρα η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη αντιμετωπιζόταν ως μοναδική διέξοδος, ωστόσο φαίνεται πως η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, επίσπευσε τις εξελίξεις.